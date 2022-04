Betclic Elite (J30) : Strasbourg écrase Orléans

Un calvaire pour Orléans

Mardi 19 avril 2022

Vendredi 22 avril 2022

Mercredi 27 avril 2022

Samedi 7 mai 2022

L'éclaircie aura été de courte durée pour Orléans. Après deux victoires de suite, contre Roanne et Bourg-en-Bresse, le club du Loiret disputait un troisième match de suite à domicile, mais ils n'a pas réussi la passe de trois, s'inclinant lourdement contre Strasbourg. La SIG est en effet venue s'imposer 71-104 au Palais des Sports et signe ainsi sa quatrième victoire d'affilée. Il n'y a pas eu le moindre suspense dans cette rencontre.Ils ont encore creusé l'écart dans le deuxième (21-36), avant de se relâcher un peu et ne mener "que" de huit points au moment de rentrer aux vestiaires (38-46).Mais la SIG a repris sa marche en avant après la pause et a fait grimper l'écart au-delà des vingt points. Le dernier quart s'est avéré un long calvaire pour les Orléanais, qui l'ont perdu 19-31 et s'inclinent donc de 33 points !La SIG est cinquième, avec encore cinq matchs à jouer, et recevra Bourg-en-Bresse samedi. De son côté, Orléans, dont le meilleur marqueur a été Bruno Cingala-Mata (13pts) ce mercredi, est antépénultième, avec une seule victoire d'avance sur la zone rouge, avant d'aller à Paris dimanche. OLB va trembler jusqu'à la fin de saison.