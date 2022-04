Betclic Elite (J30) : L'ASVEL revient à hauteur

Désormais débarrassée de l'Euroligue, l'ASVEL peut se concentrer sur la défense de son titre en Betclic Elite, et elle a enchaîné une sixième victoire en championnat, ce mardi contre Châlons-Reims à l'occasion de la 30eme journée, ce qui lui permet de revenir à hauteur des leaders, Boulogne-Levallois et Monaco (21v-8d). Les hommes de TJ Parker se sont facilement imposés 64-92, au terme d'un match à sens unique où ils ont remporté les quatre quarts-temps (30-46, mt). Elie Okobo a grandement grandement contribué à ce succès, avec 19 points et 7 passes, tandis que William Howard s'est offert un double-double (13pts, 11rbds). Les Champenois, qui ont pu compter sur un Orlando Coleman à 15 points, restent derniers du classement, à deux victoires du premier non-relégable. Derrière le trio de tête, Limoges continue de s'accrocher, et revient à trois victoires après son succès 89-97 à Fos-sur-Mer, avant-dernier (à égalité avec le premier non-relégable). Le CSP a attendu la deuxième mi-temps pour passer devant, mais seulement les dernières minutes pour compter plus de quatre points d'avance. Nicolas Lang a régalé les supporters des Verts, avec 25 points dont 6 tirs à 3 points, alors qu'en face, les 26 points de Lasan Kromah n'ont pas suffi à sortir Fos de la zone rouge.

Pau perd encore, Paris se donne de l'air

Après un excellent mois de mars, cela va beaucoup moins bien pour Pau-Lacq-Orthez en avril. Les Palois, sixièmes, ont subi une troisième défaite d'affilée, à domicile contre Nanterre, neuvième : 75-78. Après avoir mené de trois points à la mi-temps (30-27), l'Elan a lâché prise dans le troisième quart, perdu 17-24, et n'a jamais réussi à repasser devant ensuite, même si Brandon Jefferson (22pts, 6rbds, 6pds) avait permis à Pau de revenir à 75-77 sur un tir à 3 points dans les dernières secondes. Thomas Wimbush (17pts, 6rbds) et ses coéquipiers peuvent toujours rêver des play-offs. Pour Dijon, septième, rien n'est encore certain, après la défaite de la JDA 87-83 à Paris, treizième, qui se donne de l'air avec désormais trois victoires d'avance sur la zone rouge. Les Parisiens de Kyle Allman (25pts, 6rbds, 5pds) menaient 45-34 à la mi-temps, puis ont compté jusqu'à quinze points d'avance avant d'encaisser un 8-0 à cheval sur les deux derniers quarts (66-60). Dijon (avec notamment 23pts et 10pds pour David Holston) est parvenu à égaliser (71-71 puis 81-81), mais Paris a mieux géré le money-time pour l'emporter de quatre points.

Bourg-en-Bresse après prolongation

Le Portel a fait une belle opération en vue du maintien, en allant gagner 84-90 à Cholet (10eme), ce qui lui permet de prendre une victoire d'avance sur Fos-sur-Mer, premier relégable. Pourtant menés de dix points après le premier quart, les Nordistes sont revenus à -4 à la mi-temps (45-41) puis ont pris la tête dans le troisième avant de l'emporter, même si le CB était revenu à 80-83 dans les dernières minutes. Charles-Noé Abouo et Mouphtaou Yarou terminent avec 18 points chacun pour Le Portel, et OD Anosike avec 18 points également côté choletais. Enfin, dans un match du milieu de tableau, Bourg-en-Bresse (11eme) a dominé Roanne (14eme) sur le score de 95-82 après prolongation, après un match décousu où la Chorale a mené de seize points dans le deuxième quart (21-37) et au début du troisième (35-51), avant de voir la JL égaliser dans le dernier (75-75) et finalement remporter largement la prolongation (17-4), dans le sillage d'un Norris Cole à 26 points, 5 passes et 4 rebonds (20pts et 6rbds pour JaKeenan Gant).



BETCLIC ELITE / 30EME JOURNEE

Mardi 19 avril 2022

Paris - Dijon : 87-83

Châlons-Reims - ASVEL : 64-92

Pau-Lacq-Orthez - Nanterre : 75-78

Fos-sur-Mer - Limoges : 89-97

Cholet - Le Portel : 84-90

Bourg-en-Bresse - Roanne : 95-82 ap



Vendredi 22 avril 2022

20h00 : Gravelines-Dunkerque - Boulogne-Levallois



Mercredi 27 avril 2022

20h00 : Orléans - Strasbourg



Samedi 7 mai 2022

20h00 : Le Mans - Monaco