Betclic Elite (J30) : Courte victoire pour Monaco au Mans

Monaco a assuré l’essentiel

BASKET - BETCLIC ELITE / 30EME JOURNEE

Mardi 19 avril 2022

Vendredi 22 avril 2022

Mercredi 27 avril 2022

Samedi 7 mai 2022

Monaco a fait fi de la déception européenne. Après son élimination en Euroligue, la « Roca Team » a retrouvé l’ordinaire de la Betclic Elite sur le parquet du Mans lors d’un match en retard de la 30eme journée. Une rencontre qui a démarré par un chassé-croisé entre les deux formations et un écart qui n’a jamais dépassé quatre points durant les dix premières minutes. Si le deuxième quart-temps a démarré sur le même tempo, Monaco a haussé le ton à l’approche de la mi-temps. Sous l’impulsion de Dwayne Bacon (17 points, 6 rebonds), les joueurs de la Principauté ont créé un petit écart de six points mais c’étant sans compter sur les Manceaux. Terminant sur un 8-1, le MSB a viré en tête d’une longueur au moment de retrouver les vestiaires d’Antarès.Malgré les absences de Mike James et Donta Hall, Monaco a repris l’avantage dès l’entame du troisième quart-temps mais l’avance de sept points constituée par la « Roca Team » a fondu dans les derniers instants pour n’être plus que de deux unités à dix minutes du terme de la rencontre. Un dernier quart-temps qui a vu les Manceaux tenir bon et même passer devant au tableau d’affichage. Un avantage d’un point qui n’a finalement pas tenu. Si, sur la dernière action, Darius Johnson-Odom (25 points) a passé un dernier tir à trois points, il ne permet au MSB que d’échouer à un point de Monaco (83-84). Avec cette victoire, le club de la Principauté est plus que jamais deuxième du classement, à une victoire de l’ASVEL. La troisième défaite d’affilée du Mans permet à Limoges et Dijon d’être assurés de participer aux play-offs en fin de saison.- Dijon : 87-83Châlons-Reims -: 64-92Pau-Lacq-Orthez -: 75-78Fos-sur-Mer -: 89-97Cholet -: 84-90- Roanne : 95-82 (ap)Gravelines-Dunkerque -: 79-88Orléans -: 71-104Le Mans -: 83-84