Betclic Elite (J30) : Boulogne-Levallois gagne à Gravelines-Dunkerque et prend de l'avance

Boulogne-Levallois s'est qualifié cette semaine pour les quarts de finale de l'Eurocoupe, mais les Metropolitans n'oublient pas le championnat pour autant, et ont signé une 22eme victoire en 30 matchs de Betclic Elite ce vendredi sur le parquet de Gravelines-Dunkerque. Les hommes de Vincent Collet l'ont emporté 79-88 au terme d'un match solide. Les Franciliens ont très bien entamé la rencontre et menaient 17-27 à la fin du premier quart-temps, mais les Nordistes ont fini fort avant la mi-temps et sont revenus à -2 (46-48) au moment de regagner les vestiaires, grâce à un 10-2. Le BCM a même réussi à prendre la tête au début du troisième quart (54-53), mais Boulogne-Levallois a immédiatement réagi, en signant un 9-0 pour reprendre une belle avance. Gravelines-Dunkerque est parvenu à revenir à trois points (59-62) et même à deux au milieu du dernier quart (74-76). Mais les Metropolitans ont réussi un excellent money-time, avec un 12-5 pour finir, et décrocher ce précieux succès.

Hornsby porte les Metropolitans

Keith Hornsby termine meilleur marqueur des Franciliens, avec 19 points, alors que Miralem Halilovic s'est offert un beau double-double, avec 10 points et 12 rebonds. En face, les 18 points et 7 passes de Ray McCallum n'ont pas suffi à Gravelines-Dunkerque. Suite à ce match, Boulogne-Levallois reste en tête du classement avec une victoire d'avance sur l'ASVEL et Monaco, qui comptent un match en moins. Les Mets doivent encore affronter Nanterre, Cholet, Pau-Lacq-Orthez et Paris pour espérer finir premiers. Quant au BCM, il occupe la douzième place du classement et n'a a priori plus rien à craindre ni à espérer de cette fin de saison.



BETCLIC ELITE / 30EME JOURNEE

Mardi 19 avril 2022

Paris - Dijon : 87-83

Châlons-Reims - ASVEL : 64-92

Pau-Lacq-Orthez - Nanterre : 75-78

Fos-sur-Mer - Limoges : 89-97

Cholet - Le Portel : 84-90

Bourg-en-Bresse - Roanne : 95-82 ap



Vendredi 22 avril 2022

Gravelines-Dunkerque - Boulogne-Levallois : 79-88



Mercredi 27 avril 2022

20h00 : Orléans - Strasbourg



Samedi 7 mai 2022

20h00 : Le Mans - Monaco