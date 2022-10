Betclic Elite (J3) : L’ASVEL enfin victorieux, trois sur trois pour Blois

Gravelines-Dunkerque et Fos-sur-Mer maîtres à domicile

BASKET - BETCLIC ELITE / 3EME JOURNEE

Vendredi 30 septembre 2022

Samedi 1er octobre 2022

Dimanche 2 octobre 2022

Mardi 4 octobre 2022

L’ASVEL a enfin sorti la tête de l’eau ! Dominé à Cholet puis à Blois, le champion de France en titre n’a pas manqué sa première devant son public de l’Astroballe face à Bourg-en-Bresse. Avec treize points d’avance au bout du premier quart-temps, les coéquipiers de Youssoupha Fall (20 points, 7 rebonds) ont donné le ton. Si les Burgiens ont connu un sursaut à l’entame du deuxième grâce à Jordan Floyd (15 points), les Villeurbannais ont su reprendre le large avant de s’envoler au tableau d’affichage au retour des vestiaires. Avec 24 points d’avance en début de quatrième quart-temps, les Villeurbannais ont pu assurer pour un succès de 18 longueurs (102-84). Promu cette saison en Betclic Elite, Blois est irrésistible ! A l’occasion d’un déplacement à Paris, l’ADA a signé un troisième succès en autant de sorties. Pourtant, un premier quart-temps compliqué et perdu de dix points aurait pu les faire plonger. Les Parisiens de Tyron Wallace (25 points) ont tenu bon jusqu’à la pause avant de s’effondrer dans le troisième quart-temps. En effet, les coéquipiers de Jaime Smith (16 points, 7 passes) ont repris quinze points à Paris en dix minutes mais le quatrième quart-temps n’a pas été simple. Revenu à deux points dans les dernières secondes, Paris s’incline de cinq (99-104), sa troisième défaite en autant de rencontres.Etrillé à Roanne en début de semaine, Gravelines-Dunkerque se devait de réagir devant son public. La réception de Dijon n’a pas été un long fleuve tranquille mais le BCM a bien signé un deuxième succès en trois matchs cette saison. Les coéquipiers de Justin Robinson (14 points, 5 passes) ont fait la course en tête dès les premiers instants de la rencontre. L’écart a atteint six points au terme du premier quart-temps mais Dijon n’a rien lâché, parvenant même à égaliser en fin de deuxième quart-temps. Toutefois, les Nordistes ont mis un nouveau coup d’accélérateur pour atteindre la pause avec une petite marge de cinq longueurs. Grâce à l’inévitable David Holston (16 points, 7 passes), la JDA a été en mesure d’inverser la tendance au retour sur le parquet, prenant quatre longueurs d’avance à l’entame du dernier quart-temps. Poussés par son public, le BCM a su arracher la victoire (71-69) dans les toutes dernières secondes grâce à un dernier panier de D.J. Seeley (14 points). Fos-sur-Mer, battu au Mans pour son premier match, a profité de la réception de Nanterre pour signer son premier succès. Si les Franciliens, poussés par Keith Hornsby (23 points) ont pris le meilleur départ avec cinq points d’avance au terme du premier quart-temps, les Provençaux ont accéléré avant la pause, grâce notamment à Gabe DeVoe (18 points, 5 rebonds, 8 passes), pour mener de quatre points à la pause. Mais, étouffés par la défense de Nanterre, ils ont perdu pied dans un troisième quart-temps à oublier et conclu avec un retard de sept points. Les dix dernières minutes ont vu Fos-sur-Mer tout donner pour arracher une victoire de trois points (87-84).- Le Portel : 92-82- Bourg-en-Bresse : 102-84Paris -: 99-104- Dijon : 71-69- Nanterre : 87-84Strasbourg - NancyMonaco - RoannePau-Lacq-Orthez - LimogesLe Mans - Cholet