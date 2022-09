Betclic Elite (J3) : Deuxième victoire de suite pour Boulogne-Levallois

Boulogne-Levallois n’a pas pu gérer

BASKET - BETCLIC ELITE / 3EME JOURNEE

Vendredi 30 septembre 2022

Samedi 1er octobre 2022

Dimanche 2 octobre 2022

Mardi 4 octobre 2022

Boulogne-Levallois reste intraitable sur son parquet. Après Pau-Lacq-Orthez en début de semaine, c’est Le Portel qui est allé s’incliner au Palais des Sports Marcel-Cerdan à l’occasion du match d’ouverture de la 3eme journée de Betclic Elite. Le début du match a vu les deux formations se répondre mais ce sont bien les Metropolitans, emmenés par Ibrahima Fall Faye (26 points, 6 rebonds), qui ont fait la course en tête. Néanmoins, l’écart n’a pas été fait durant un premier quart-temps accroché et conclu sur une marge limité à deux points pour les joueurs de Vincent Collet. Progressivement, les coéquipiers de Victor Wembanyama (19 points, 6 rebonds) ont distancé l’ESSM, qui a tout d’abord pointé à huit longueurs des Franciliens avant d’encaisser un 9-0 dans les derniers instants du deuxième quart-temps. Une série qui a ainsi permis aux Metropolitans de retrouver leur vestiaire avec une avance de quinze longueurs.Poussé à 17 unités dès le début du troisième quart-temps, l’écart a ensuite fondu. Le Portel, sous l’impulsion de Ronald Curry (19 points) et Terry Allen (16 points, 9 rebonds), s’est rapproché des dix points de retard avant de repasser sous cette barre à l’approche des dix dernières minutes. Toutefois, les Metropolitans ont relevé la tête pour aborder le dernier quart-temps avec onze longueurs d’avance. Dix dernières minutes durant lesquelles les deux formations se sont rendu coup pour coup et l’écart oscillant entre six et dix points. Une situation qui s’est poursuivie tout au long de ce quatrième quart-temps mais sans que Le Portel ne parvienne à inverser la tendance. Boulogne-Levallois s’impose au final de dix longueurs (92-82) et enchaîne un deuxième succès de suite. Les Nordistes, quant à eux, poursuivent leur chemin de croix avec une troisième défaite en autant de sorties depuis le début de la saison.- Le Portel : 92-82ASVEL - Bourg-en-BresseParis - BloisGravelines-Dunkerque - DijonFos-sur-Mer - NanterreStrasbourg - NancyMonaco - RoannePau-Lacq-Orthez - LimogesLe Mans - Cholet