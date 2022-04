Betclic Elite (J29) : Boulogne-Levallois battu, l'ASVEL réduit l'écart

Boulogne-Levallois pourrait voir Monaco revenir à hauteur. Après quatre victoires de suite, le club francilien a chuté pour la huitième fois de la saison à l’occasion de son déplacement à Strasbourg. Si les Metropolitans, emmenés par Will Cummings (22 points) ont fait la course en tête pendant quasiment toute la première moitié de la rencontre, avec une avance maximale de dix points en début de match puis à l’approche de la mi-temps, les Strasbourgeois n’ont jamais été décrochés. Les coéquipiers de DeAndre Lansdowne (18 points) ont dû attendre la fin du troisième quart-temps pour réduire l’écart avant de revenir à hauteur dans les dix dernières minutes. Grâce à une fin de match réussie, la SIG s’impose de six longueurs (87-81). Un revers concédé par Boulogne-Levallois qui fait les affaires de l’ASVEL. Les Villeurbannais ont, en effet, pris leur revanche sur Paris, qui avait eu le dernier mot au match aller dans la Capitale. Dès les premiers instants de la rencontre, les coéquipiers de Chris Jones (19 points, 5 passes) ont pris le contrôle des opérations avant de creuser plus nettement l’écart dans le deuxième quart-temps, notamment grâce à un 14-0 ravageur. Une série qui a permis à l’ASVEL de s’envoler au tableau d’affichage pour ne jamais être repris. Malgré Ryan Boatright (31 points), Paris a sombré et l’écart a vite dépassé 20 points. Au final, les Rhodaniens s’imposent de 25 longueurs (107-82) et reviennent à une victoire de Boulogne-Levallois, avec un match en moins.

Le Mans et Orléans se reprennent, Cholet y croit toujours

Dans la course aux play-offs, Le Mans a fait un bon coup en allant s’imposer à Nanterre. Le MSB, grâce notamment à Darius Johnson-Odom (17 points, 7 passes) et un collectif riche de six joueurs à plus de dix points, a pris un net ascendant dans la première moitié de la rencontre. La réaction des Franciliens, malgré Chris Horton (20 points, 5 rebonds), n’a pas permis de changer le cours du match. Le Mans s’impose de dix points (88-98) et boute son adversaire du soir hors du Top 8 du classement. Cholet, de son côté, n’a pas perdu tout espoir. Les coéquipiers de Dominic Artis (23 points, 6 rebonds) ont profité de leur déplacement à Bourg-en-Bresse pour signer une troisième victoire consécutive (86-100), qui leur permet de distancer les Burgiens, qui ont désormais deux victoires de retard mais également un match en moins. De plus, les Choletais reviennent à hauteur de Nanterre au classement. En bas de classement, Orléans a retrouvé des couleurs. Après six défaites de rang, Junior Mbida (17 points) et ses coéquipiers ont pris le meilleur sur Roanne (98-84), qui s’incline pour la deuxième fois consécutive et voit les Orléanais se rapprocher à deux victoires avec un match de plus.



BASKET - BETCLIC ELITE / 29EME JOURNEE

Vendredi 15 avril 2022

Le Portel - Dijon : 78-91

Fos-sur-Mer - Gravelines-Dunkerque : 76-84



Samedi 16 avril 2022

Strasbourg - Boulogne-Levallois : 87-81

Bourg-en-Bresse - Cholet : 86-100

ASVEL - Paris : 107-82

Nanterre - Le Mans : 88-98

Orléans - Roanne : 98-84



Dimanche 17 avril 2022

19h00 : Monaco - Pau-Lacq-Orthez



Dimanche 24 avril 2022

18h00 : Limoges - Châlons-Reims