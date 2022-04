Betclic Elite (J28) : Boulogne-Levallois reprend une victoire d'avance sur Monaco, tombé à Dijon

Limoges enchaîne, Bourg et Nanterre cartonnent



Dijon s'offre la Roca Team

BASKET - BETCLIC ELITE / 28EME JOURNEE

Mardi 12 avril 2022



On disait ces Monégasques invincibles actuellement. C'était mal connaître Dijon.Emmenés par un Khadeen Carrington de gala (26 points) et épaulé par un David Holston (19 points, 8 passes) jamais aussi fort que face aux grosses cylindrées, les Bourguignons, qui se sont échappés dès le deuxième quart-temps (33-24), ont joué un d'autant plus vilain tour à la Roca Team que, dans le même temps, le co-leader Boulogne-Levallois n'a pas laissé passer l'occasion de remporter sa 21eme victoire de la saison (99-94), à domicile face au Portel.Les Metropolitans, longtemps bousculés chez eux par les Nordistes, ont souffert avant d'obtenir la délivrance en fin de match dans le sillage de leur meilleur joueur de la soirée Vince Hunter, auteur de 19 points.Et derrière Monaco, ça se resserre très fortement de surcroît. Comme Boulogne-Levallois,Les champions de France en titre, toujours troisièmes, reviennent ainsi sur les talons de notre seul représentant en Euroligue encore en course.Et si le match du quatrième du classement Pau-Lacq-Orthez contre Strasbourg avait été reporté,(82-75, 25 points et 9 rebonds pour Demonte Harper). La quatrième défaite de suite pour le MSB, qui sent de nouveau dans sa nuque le souffle de Nanterre, Cholet et Bourg-en-Bresse, qui l'ont tous emporté eux aussi mardi soir lors de cette 28eme journée. Bourg, comme Nanterre sur le parquet du dernier Châlons-Reims (104-73, 9eme revers de rang de l'équipe entraînée encore il y a peu par Cédric Heitz), a déroulé face à l'équipe qui le suit immédiatement au classement Gravelines-Dunkerque, étrillé dans le Nord (92-55) par Axel Julien (14 points) et ses coéquipiers. Plus bas dans le classement, Paris (14eme) a subi, chez lui contre le 15eme Fos-sur-Mer, sa deuxième défaite de suite. Du côté provençal, Diggs et Kromah, tous deux auteurs de 22 points mardi, ont fait très mal aux joueurs de la capitale, déjà battus quatre jours plus tôt à Roanne.Châlons-Reims -: 73-104- Orléans : 80-71Gravelines-Dunkerque -: 55-92- Le Mans : 82-75Paris -: 75-93Roanne -: 82-91- Monaco : 96-87- Le Portel : 99-94Pau-Lacq-Orthez - Strasbourg