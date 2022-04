Betclic Elite (J27) : Nanterre, Gravelines-Dunkerque et Roanne renouent avec la victoire

Ca va mieux pour Nanterre, Gravelines-Dunkerque et Roanne ! Les trois équipes se sont imposées ce vendredi lors de la 27eme journée de Betclic Elite alors qu'elles étaient sur une mauvaise série. A commencer par Nanterre, qui avait perdu ses trois derniers matchs, mais qui a déroulé son basket sur le parquet de Fos-sur-Mer, avant-dernier. Les Nanterriens l'ont emporté 82-101, dans un match où ils ont creusé l'écart dans le deuxième quart (43-55, mt) avant de prendre jusqu'à 23 points d'avance et gérer tranquillement. Jeremy Senglin, auteur de 18 points, a été le grand artisan de cette victoire de Nanterre, qui reste neuvième. Les 19 points de DJ Stephens et de Deishuan Booker n'ont en revanche pas suffi aux Provençaux.

Gravelines-Dunkerque sans trembler

Fos-sur-Mer est dans la zone rouge en compagnie de Châlons-Reims, qui a également subi une lourde défaite, sur le parquet de Gravelines-Dunkerque (12eme) : 96-76. Après une première mi-temps très serrée (64-63), les Nordistes, qui n'ont a priori plus grand-chose à espérer ni à craindre de cette saison, ont réussi un troisième quart-temps de feu (29-12) qui leur a permis de s'imposer tranquillement. Le BCM a notamment pu compter sur un John Jenkins à 20 points et un Tyler Stone à 18. En face, Gani Lawal finit avec 23 points pour les Champenois, qui n'ont toutefois qu'une seule victoire de retard sur le premier non-relégable, Orléans.

Roanne s'est fait peur

Enfin Roanne et Paris ont désormais le même bilan de onze victoires et seize défaites, après le succès de la Chorale face au club de la capitale sur le score de 99-92. Mené de quatre points à la fin du premier, quart, Roanne est passé devant avant la mi-temps (50-48), puis a creusé l'écart dans le troisième quart (75-63). La Chorale a compté jusqu'à 18 points d'avance (83-65), avant de se faire très peur en encaissant un 2-19, mais les hommes de Jean-Denys Choulet ont bien géré le money-time et l'ont emporté, pour prendre la treizième place. Loren Jackson et JaKeenan Gant terminent avec 19 pour Roanne et Ryan Boatright avec 25 pour Paris.



BETCLIC ELITE / 27EME JOURNEE

Vendredi 8 avril 2022

Gravelines-Dunkerque - Châlons-Reims : 96-76

Fos-sur-Mer - Nanterre : 82-101

Roanne - Paris : 99-92



Samedi 9 avril 2022

15h20 : Le Mans - Cholet

15h20 : Orléans - ASVEL

20h00 : Strasbourg - Dijon

20h00 : Bourg-en-Bresse - Boulogne-Levallois



Dimanche 10 avril 2022

17h00 : Le Portel - Monaco

18h00 : Pau-Lacq-Orthez - Limoges