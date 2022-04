Betclic Elite (J26) : Dijon et Le Mans perdent du terrain sur Pau-Lacq-Orthez et Limoges

Limoges et Strasbourg rattrapent Dijon et Le Mans

Nanterre poursuit sa chute, Paris enchaîne

BASKET - BETCLIC ELITE / 26EME JOURNEE

Vendredi 1er avril 2022

Samedi 2 avril 2022

Dimanche 3 avril 2022

Derrière le trio de tête, Pau-Lacq-Orthez reste à l’affût. Après sa qualification pour la finale de la Coupe de France, l’Elan Béarnais a signé un cinquième succès de suite en Betclic Elite lors de son déplacement à Dijon. Si les coéquipiers de Brandon Jefferson (26 points) ont démarré fort avec un premier quart-temps à sens unique, la JDA a réagi pour revenir à deux points à al mi-temps. La deuxième moitié de la rencontre a vu les deux équipes rivaliser mais Dijon, malgré David Holston (20 points, 7 passes) a fini par céder de quatre points (85-89). Limoges est également au contact du podium après sa victoire, la deuxième de suite, face à Roanne. Patiemment, les coéquipiers de Demonte Harper (16 points) et Kuize Pinkins (16 points, 5 rebonds) ont creusé l’écart durant les deux premiers quart-temps. Ce n’est que dans les dix dernières minutes que le CSP a confirmé sa domination pour une victoire de 25 longueurs (86-61).Avec cette victoire, Limoges revient à hauteur de Dijon mais également du Mans. Le MSB a, en effet subi un revers inattendu face à Fos-sur-Mer, qui retrouve des couleurs. Si les Manceaux ont bien démarré, ils ont subi les coups de boutoir des coéquipiers de Lasan Kromah (27 points, 5 rebonds, 6 passes) pour se retrouvés menés à la pause de six points. Les deux équipes se sont échangé la mène au score durant la deuxième mi-temps mais ce sont bien les joueurs de Fos-sur-Mer qui ont eu le dernier mot (93-99) et distancent un peu plus Châlons-Reims, battu par Boulogne-Levallois ce vendredi. Strasbourg, pour sa part, recolle également à Dijon et Le Mans. En déplacement à Cholet, la SIG a très vite pris les commandes pour mener de neuf points à la pause. Toutefois, les coéquipiers de DeAndre Lansdowne (18 points) ont baissé de pied en deuxième mi-temps, arrachant la victoire sur un tir à trois points de Jordan Howard (17 points), à dix secondes du buzzer (88-90).Nanterre, de son côté, voit le Top 8 du classement s’éloigner. Le club des Hauts-de-Seine a concédé sa troisième défaite de suite lors de la réception de Bourg-en-Bresse. Des Burgiens qui, sous l’impulsion de Rasheed Sulaimon (20 points) ont démarré tambour battant pour mener de cinq points après dix minutes puis de six à la pause. Les Nanterriens ont tenté de réagir et, grâce notamment à Jeremy Senglin (12 points, 5 rebonds) ont pris la tête à quelques secondes de la fin du match. Toutefois, Norris Cole (2 points) offre la victoire à la JL Bourg à la dernière seconde (65-66). Paris, pour sa part, a signé une troisième victoire de suite lors de la réception de Gravelines-Dunkerque, battu pour la deuxième fois de suite. Une rencontre que le BCM a dominé pendant les trois premiers quart-temps, les coéquipiers de Jeremiah Hill (20 points, 6 passes) comptant jusqu’à quatorze points d’avance. Mais les Parisiens, emmenés par Kyle Allman (24 points, 5 rebonds, 7 passes) ont tout donné dans les dix dernières minutes pour renverser les Nordistes et s’imposer de quatre points (91-87).- Châlons-Reims : 90-80Dijon -: 85-89Cholet -: 88-90Le Mans -: 93-99- Roanne : 86-61Nanterre -: 65-66- Gravelines-Dunkerque : 91-87ASVEL - Le PortelMonaco - Orléans