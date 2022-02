Betclic Elite (J25) : Boulogne-Levallois s'incline à Roanne

Boulogne-Levallois connait un nouveau coup de mou en Betclic Elite. Le leader du championnat, battu le week-end dernier sur le parquet de Dijon, a cédé pour la deuxième fois de suite lors d’un déplacement à Roanne pour un match avancé de la 25eme journée. Si les Metropolitans ont ouvert le score, c’est la Chorale qui a fait la course en tête tout au long du premier quart-temps mais ce n’est qu’à la toute fin de ces dix premières minutes, grâce à un 8-0, que les joueurs de Roanne se sont détachés. Sous l’impulsion de Johnny Berhanemeskel (24 points), la Chorale a pu compter jusqu’à 17 points d’avance mais c’est alors que les « Mets » ont relevé la tête et infligé un 13-0 à leurs adversaires pour rester dans le match, n’étant menés que de six longueurs au moment de retrouver les vestiaires.

La Chorale a fait mieux que résister

Toutefois, les joueurs de Vincent Collet n’ont pas trouvé la solution pour inverser la tendance au moment de retrouver le parquet de la Halle Vacheresse. Devant un public acquis à leur cause, les joueurs de la Chorale ont tout donné. Concluant le troisième quart-temps sur un 15-5, ils ont abordé les dix dernières minutes de la rencontre avec une marge confortable de treize longueurs. A l’orgueil, les coéquipiers de Tony Crocker (19 points) ont abordé ce dernier quart-temps avec le mors-aux-dents, parvenant à revenir à trois petits points. C’est alors que Roanne a remis plus d’intensité pour reprendre une avance décisive de neuf longueurs. Au final, la Chorale s’impose de neuf unités (85-76) et retrouve le goût de la victoire après deux revers de suite. Boulogne-Levallois, de son côté, prend le risque de voir l’ASVEL se rapprocher au classement.



