Betclic Elite (J24, match en retard) : L'ASVEL enregistre une septième victoire consécutive en championnat

Jones et Okobo ont assuré



🔥 Le show encore assuré par nos Villeurbannais dans une Astroballe comblée !

La série continue 👏#LDLCASVEL #BetclicELITE pic.twitter.com/MmCLR8Frdg



— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) April 26, 2022

BASKET - BETCLIC ELITE / 24EME JOURNEE

Mercredi 16 mars 2022

Mardi 22 mars 2022

Vendredi 25 mars 2022

Lundi 4 avril 2022



Mardi 26 avril 2022

Et de sept ! Ce mardi soir, à l'occasion d'un match en retard comptant pour la 24eme journée de Betclic Elite, l'ASVEL a enregistré une septième victoire consécutive en championnat, après son succès enregistré, dans son antre de l'Astroballe, contre le club de Pau-Lacq-Orthez (106-90).Dès l'entame du premier quart-temps, et plus précisément à 6-5, les Villeurbannais ont alors ensuite plus jamais permis à leurs adversaires d'un soir de reprendre les choses en main. Dès lors, l'écart entre les deux formations n'a ensuite eu de cesse d'augmenter. Après être monté jusqu'à +9 lors du premier quart-temps (27-18), il a atteint les +10 lors du deuxième quart-temps (44-34).A la pause, il était alors redescendu à +6, toujours en faveur de l'ASVEL (53-47). Au retour des vestiaires, Villeurbanne n'a pas faibli, avec un écart monté jusqu'à +14 (65-51, 68-54), dans le troisième et avant-dernier quart-temps. Enfin, dans le quatrième et dernier quart-temps, l'avance est montée jusqu'à +17 (99-82), avant de se stabiliser définitivement à +16 (106-90). Une victoire construite grâce notamment à deux joueurs en particulier, à savoir(20 points, 3 rebonds, 3 passes décisives), respectivement meilleur marqueur et deuxième meilleur de leur formation mais également de cette rencontre. Au classement du championnat de France de basket masculin, l'ASVEL occupe la deuxième place, derrière Levallois. De son côté, Pau-Lacq-Orthez, avec toujours un match en retard, est septième.- Strasbourg : 105-103 (ap)Le Portel -: 95-111Châlons-Reims -: 75-81- Limoges : 78-54Nanterre -: 104-107 (ap)- Roanne : 82-75- Fos-sur-Mer : 77-73- Pau-Lacq-Orthez : 106-90