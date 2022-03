Betclic Elite (J24) : Gravelines-Dunkerque se reprend contre Le Portel

Les Maritimes ont fait la différence dans l'ultime quart-temps



BASKET - BETCLIC ELITE / 24EME JOURNEE

Mercredi 16 mars 2022

Mardi 22 mars 2022

Vendredi 25 mars 2022

Mardi 26 avril 2022

Reportés à une date ultérieure

Gravelines-Dunkerque se remet dans le bon sens de la marche. Ce mardi soir, à l'occasion d'un match décalé comptant pour la 24eme journée de Betclic Elite, le BCM a raflé son derby, en battant le club du Portel (95-111)., sans parvenir pour autant à prendre le large. D'ailleurs, à l'issue de ce fameux premier quart-temps, leur avance n'était alors que d'une petite unité (24-23). Dans le deuxième quart-temps, Le Portel est davantage parvenu à faire la course en tête, et l'ESSM était même devant, à la pause, avec une avance de quatre longueurs (54-50).Un scénario qui s'est poursuivi ensuite dans le troisième et avant-dernier quart-temps. Encore devant au début du quatrième et dernier quart-temps, Le Portel a donc ensuite sombré.Du côté du Portel, Femi Olujobi a terminé meilleur marqueur de cette rencontre (23 points), mais cela n'a donc pas suffi face notamment à John Jenkins (22 points). Les Maritimes renouent avec le succès, après deux défaites consécutives. Au classement du championnat de France, ils occupent la dixième place, tandis que les locaux se contentent de la seizième position et retombent dans leurs travers.- Strasbourg : 105-103 (ap)Le Portel -: 95-111Châlons-Reims - DijonCholet - LimogesNanterre - ParisLe Mans - RoanneASVEL - Pau-Lacq-OrthezOrléans - Bourg-en-BresseBoulogne-Levallois - Fos-sur-Mer