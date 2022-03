Begarin porte Paris

BASKET - BETCLIC ELITE / 24EME JOURNEE

Mercredi 16 mars 2022

Mardi 22 mars 2022

Vendredi 25 mars 2022

Lundi 4 avril 2022



Mardi 26 avril 2022

Reporté à une date ultérieure

Boulogne-Levallois, Monaco et l'ASVEL, les trois premiers du classement, ne jouent pas ce week-end en Betclic Elite, et Dijon, quatrième, en a profité pour se rapprocher, en allant gagner 75-81 à Châlons-Reims, qui subit une cinquième défaite de suite et reste dans la zone rouge, lors de la 24eme journée. Les Dijonnais étaient pourtant menés 48-44 à la mi-temps et le score n'était que de 63-63 à la fin du troisième quart, mais ils ont réussi un grand dernier quart (12-18) pour l'emporter, dans le sillage d'un Chase Simon à 19 points (14pts pour Neal Sako et Jean-Philippe Dally côté champenois).C'est dans le deuxième quart, remporté 33-21, que les Manceaux ont fait la différence, puisque la Chorale n'a jamais réussi à revenir et a même compté jusqu'à vingt points de retard (74-54). Darius Johnson-Odom a brillé, avec 17 points et 7 passes au compteur, alors que les 19 points et 7 passes de Loren Jackson n'ont pas suffi aux Roannais.Nanterre, huitième, s'est de son côté incliné à domicile dans le derby francilien face à Paris (14eme), après prolongation (104-107). Les Parisiens avaient commencé très fort en menant 17-28 à la fin du premier quart, mais les hommes de Pascal Donnadieu ont bien réagi en revenant à 43-49 à la mi-temps, puis en passant devant au milieu du troisième quart (65-63). Nanterre a compté six points d'avance le dernier quart (79-73), mais Paris a réussi à revenir à son tour,Une prolongation remportée 16-13 par les Parisiens. Juhan Begarin, auteur de 29 points, a grandement contribué à cette victoire parisienne, alors qu'Adam Mokoka et Jeremy Senglin ont fini avec 19 points côté nanterrien. Limoges n'a pas profité du faux-pas de Nanterre pour lui passer devant, car le CSP, invaincu depuis quatre matchs, est tombé sur le parquet de Cholet (12eme) au terme d'une rencontre à sens unique où le CB a remporté les quatre quarts, dont le troisième 24-14, et a compté jusqu'à 33 points d'avance.- Strasbourg : 105-103 (ap)Le Portel -: 95-111Châlons-Reims -: 75-81- Limoges : 78-54Nanterre -: 104-107 (ap)- Roanne : 82-75Boulogne-Levallois - Fos-sur-MerASVEL - Pau-Lacq-OrthezOrléans - Bourg-en-Bresse