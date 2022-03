Betclic Elite (J22) : Les Metropolitans au buzzer !

Strasbourg et Pau tiennent leur rang

BETCLIC ELITE / 22EME JOURNEE

Vendredi 11 mars 2022

Samedi 12 mars 2022

Dimanche 13 mars 2022

Boulogne-Levallois est assuré de passer une semaine de plus en tête du classement de la Betclic Elite, et les Metropolitans peuvent dire un grand merci à Vincent Hunter. L'ailier fort américain leur a offert la victoire contre Orléans (79-78) en marquant au buzzer en s'arrachant sous le cercle, alors qu'il avait manqué quatre de ses cinq tirs jusque-là. Boulogne-Levallois menait de trois points à la mi-temps (45-42) et de neuf à la fin du troisième quart (67-58), mais Orléans est revenu pour égaliser à 73-73.Will Cummings termine avec 22 points pour Boulogne-Levallois, alors que Chris Warren et Nobel Boungou Colo en ont marqué 18 chacun pour OLB, désormais 14eme.Strasbourg, de son côté, grimpe à la sixième place, après son succès 64-72 chez la lanterne rouge, Fos-sur-Mer. Menée pendant deux quarts-temps et demi (37-34, mt), la SIG ne s'est pas affolée, a égalisé puis est passée devant en fin de troisième quart (51-52), avant de faire parler son talent dans le dernier, qu'elle a remporté 20-13, grâce notamment à son trio Cavalière - Lansdowne - Taylor, qui finit respectivement à 13, 12 et 11 points (14pts et 11rbds pour Dokossi côté provençal).Les Palois ont très bien débuté le match (17-27, 10eme) et n'ont jamais été menés. Fos est pourtant revenu à 77-78 dans les dernières minutes, mais l'Elan a fini par un 5-0. Hamdy Ndiaye finit avec 14 ponts et Jean Salumu avec 22.Fos-sur-Mer -: 64-72Châlons-Reims -: 77-86- Orléans : 79-78Le Portel - LimogesDijon - ASVELNanterre - CholetParis - Bourg-en-BresseMonaco - RoanneGravelines-Dunkerque - Le Mans