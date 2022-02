Betclic Elite (J19) : Paris tombe face au Portel, Châlons-Reims vient à bout de Fos-sur-Mer

Après deux défaites de suite, Châlons-Reims se devait de reprendre le dessus. La réception de Fos-sur-Mer, lanterne rouge de Betclic Elite, était la bonne occasion de renouer avec la victoire. Une rencontre que le CCRB a pris par le bon bout, menant de six points au terme du premier quart-temps. Si les Provençaux se sont rapprochés à une longueur dès l’entame du deuxième, les coéquipiers de Gani Lawal (22 points, 5 rebonds) ont immédiatement répondu avec un 9-0 pour reprendre le large au tableau d’affichage et atteindre la pause avec une marge de neuf unités. Sous l’impulsion de Jamar Diggs (26 points), Fos-sur-Mer s’est accroché et a su rester sous la barre des dix points de retard, abordant les dix dernières minutes à seulement quatre longueurs. Toutefois, Châlons-Reims a su se mettre à l’abri pour aller chercher une victoire de neuf points (81-72) et maintenir une distance de sécurité par rapport à la zone rouge.

Le Portel confirme un début de renouveau

En effet, dans le même temps, Le Portel a profité de la réception de Paris pour engranger un deuxième succès consécutif. Si les joueurs de la Capitale ont fait la course en tête dans les premiers instants du match, les Portelois ont viré en tête avec trois points d’avance au terme du premier quart-temps. Ces derniers ont toutefois eu peur quand les coéquipiers d’Axel Toupane (13 points, 5 rebonds) ont signé un 8-0 pour repasser devant d’une longueur. Plus soilde, l’ESSM a su atteindre la pause avec un pécule de sept unités… qui a atteint douze points dès le retour sur le parquet. Devin Davis (16 points) et ses coéquipiers ont alors maintenu Paris derrière eux tout au long du troisième quart-temps avant de tenir fermement la victoire dans les dix dernières minutes, ne craquant pas quand les joueurs de la Capitale sont revenus à cinq longueurs. Au final, Le Portel s’impose de huit points (65-57) et prend un peu plus de distance sur Fos-sur-Mer. Paris, de son côté, continue d’enchaîner victoire et défaite, sans parvenir à se mettre à l’abri.



BASKET - BETCLIC ELITE / 19EME JOURNEE

Vendredi 4 février 2022

Le Portel - Paris : 65-57

Châlons-Reims - Fos-sur-Mer : 81-72



Samedi 5 février 2022

20h00 : Bourg-en-Bresse - Pau-Lacq-Orthez

20h00 : Cholet - Roanne

20h00 : Orléans - Dijon

20h30 : Limoges - Nanterre



Dimanche 6 février 2022

17h00 : Monaco - Gravelines-Dunkerque

19h00 : Boulogne-Levallois - Le Mans

19h00 : ASVEL - Strasbourg