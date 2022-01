Betclic Elite (J18) : Première place consolidée pour Boulogne-Levallois, vainqueur à Monaco

Comme un air de 🅿️layoffs

Boulogne-Levallois s’impose chez son dauphin et conforte sa place de leader !#BetclicELITE pic.twitter.com/aVBueFVsWJ

— LNB (@LNBofficiel) January 30, 2022

Monaco n’a pas tenu la distance face à Boulogne-Levallois

BASKET - BETCLIC ELITE / 18EME JOURNEE

Vendredi 28 janvier 2022

Samedi 29 janvier 2022

Dimanche 30 janvier 2022

Boulogne-Levallois est plus que jamais leader de Betclic Elite ! Si les joueurs de Vincent Collet ont connu un trou d’air au début du mois de janvier, ces derniers ont profité du choc de clôture de la 18eme journée sur le parquet de Monaco pour confirmer leur reprise en main et consolider leur première place du classement. Alors que la « Roca Team », qui restait sur une défaite à domicile face au Real Madrid en Euroligue, a tout de suite pris le taureau par les cornes, les Metropolitans ont laissé l’orage passer. Une fin de premier quart-temps plus aboutie a permis aux Franciliens de virer en tête avec sept points d’avance. Mais les « Mets » n’ont pas su creuser plus avant l’écart et, s’ils ont longtemps gardé l’avantage au tableau d’affichage, les Monégasques sont toujours restés au contact. Les coéquipiers de Mike James (23 points, 6 rebonds, 8 passes) ont même su reprendre l’avantage d’un point… avant d’encaisser un 11-0 juste avant la mi-temps et se retrouver menés à la pause.Si Keith Hornsby (16 points) a offert à Boulogne-Levallois une avance de treize longueurs dès l’entame du troisième quart-temps, Monaco s’est totalement relancé. Plus appliqués en défense, les joueurs de la Principauté ont enchaîné douze points pour revenir à une seule longueur. A partir de là, l’écart n’a jamais dépassé cinq unités et aucune des deux équipes n’a abordé les dix dernières minutes en position préférentielle. Toutefois, sous l’impulsion de Will Cummings (35 points, 10 passes), Boulogne-Levallois a infligé aux Monégasques un 10-0 pour reprendre la main. Menés de deux points, les joueurs de Monaco ont eu l’occasion d’arracher la victoire après une faute de Lahaou Konaté (17 points) sur Danilo Andjusic (12 points) sur un tir à trois points. La sanction a été trois lancers francs mais le Serbe a manqué son premier tir avant d’égaliser sur les deux suivants pour emmener les deux équipes en prolongation. Cinq minutes supplémentaires durant laquelle une équipe de Monaco distendue n’a pas été en mesure de résister. Boulogne-Levallois signe sa 14eme victoire en 17 journées (106-115 ap) et repousse la « Roca Team » à trois succès.Fos-sur-Mer -: 69-81- Châlons-Reims : 99-78- Limoges : 72-53- Orléans : 79-60Nanterre -: 74-80Pau-Lacq-Orthez -: 86-88 (ap)Strasbourg -: 79-82Dijon -: 54-88Monaco -: 106-115 (ap)