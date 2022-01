Betclic Elite (J18) : Bonne opération pour Roanne et Cholet

Troisième victoire en quatre matchs pour Roanne ! La Chorale (11eme) se rapproche un peu plus du Top 8 (Limoges, 8eme, ne compte que deux défaites de moins), grâce à son succès 99-78 sur Châlons-Reims (15eme) en ouverture de la 18eme journée de Betclic Elite. Les Roannais ont mené pendant une immense partie de la rencontre. Ils étaient devant à la fin du premier quart (22-17) et à la mi-temps (48-40), mais les Champenois avaient eu le temps de prendre l'avantage pendant quelques instants (31-32) au coeur du deuxième quart. Au retour des vestiaires, Roanne a maintenu son emprise sur la rencontre, avec un écart qui a grimpé jusqu'à +7 (62-55), mais Châlons-Reims est revenu à -1 (62-61). C'était avec l'énergie du désespoir, car dans le dernier quart, la Chorale a largement dominé les débats et a creusé l'écart pour finalement l'emporter de 21 points grâce à un 32-15. Ronald March termine avec 22 points et Johnny Berhanemeskel avec 21 points et 8 rebonds (22pts et 5rbds pour Orlando Coleman côté Châlons-Reims, qui ne compte qu'une victoire d'avance sur la zone rouge).

Le match de la peur pour Cholet

De son côté, Cholet est allé remporter le match de la peur du côté de Fos-sur-Mer. Les deux équipes avaient le même bilan de cinq victoires pour douze défaites avant ce match, et le CB se hisse en dehors de la zone rouge après son succès 69-81, infligeant au promu une sixième défaite d'affilée. Après un premier quart-temps équilibré (21-21), Cholet a pris les devants dans le deuxième pour mener 36-39 à la mi-temps. Fos est parvenu à revenir à 47-47, avant d'encaisser un terrible 2-14 pour finir le troisième quart. Un écart qui s'est avéré rédhibitoire et Cholet n'a ensuite plus jamais été inquiété, faisant même grimper son avance jusqu'à +19. Dominic Artis, auteur de 16 points et 5 rebonds, a été le grand artisan de cette victoire du club des Mauges, alors que les 29 points de Lasan Kromah face à son ancienne équipe n’ont pas suffi aux Provençaux, plus que jamais en danger dans ce championnat.



BETCLIC ELITE / 18EME JOURNEE

Vendredi 28 janvier 2022

Fos-sur-Mer - Cholet : 69-81

Roanne - Châlons-Reims : 99-78



Samedi 29 janvier 2022

20h00 : Gravelines-Dunkerque - Limoges

20h00 : Le Mans - Orléans

20h00 : Nanterre - ASVEL

20h00 : Pau-Lacq-Orthez - Paris

20h00 : Strasbourg - Le Portel

20h30 : Dijon - Bourg-en-Bresse



Dimanche 30 janvier 2022

17h00 : Monaco - Boulogne-Levallois