Betclic Elite (J17) : Boulogne-Levallois renoue avec la victoire, Monaco assure, Bourg-en-Bresse sur le fil

Battu par Roanne et à Paris, Boulogne-Levallois a renoué avec la victoire ce samedi, et compte donc toujours deux succès d’avance sur Monaco. Les Metropolitans se sont imposés 85-80 contre Strasbourg (5eme) au terme d’un match où Vincent Collet faisait face à son ancien adjoint Lassi Tuovi. Le leader a parfaitement débuté la rencontre avec un 29-16 dans le premier quart, mais la SIG est revenue à -3 (31-28), avant de finalement rejoindre les vestiaires en étant menée 44-39. Boulogne-Levallois n’a pas réussi à creuser l’écart dans le troisième quart et Strasbourg en a profité pour revenir et même passer devant en fin de quart (59-61). Le score était encore de 72-72 à 4’49 de la fin, mais les Mets, emmenés par un duo Will Cummings (30pts, 5rbds, 6pds) - Vince Hunter (32pts, 10rbds) en feu, a signé un 8-0 qui s’est avéré rédhibitoire et s’offre un treizième succès en seize matchs. Les 16 points de DeAndre Lansdowne n’ont pas suffi aux Alsaciens.

Motiejunas porte Monaco

Monaco, de son côté, conforte sa place de dauphin après son succès 61-74 à Orléans (14eme). La Roca Team a bien entamé le match en menant 10-19 à la fin du premier quart et a ensuite déroulé son basket pour compter jusqu’à vingt points d’avance dans le deuxième quart (16-36). Mais les joueurs du Loiret ont ensuite réussi un incroyable retour, avec un 18-0 pour revenir à -2 à la mi-temps (34-36) et même passer devant au retour des vestiaires (40-39). Cependant, Monaco a fait jouer son expérience et a repris ses esprits pour repartir de l’avant et mener 48-52 à la fin du troisième quart, et finalement s’envoler en fin de match, dans le sillage d’un Donatas Motiejunas qui finit avec 20 points et 10 rebonds (15pts pour Malela Mutuale côté OLB).

Harris héros de Bourg

Battu lors de ses deux derniers matchs, Le Mans (4eme) a bien rebondi, avec une victoire 57-66 sur le parquet de Fos-sur-Mer (16eme). Alors que les Provençaux de Lasan Kromah (21pts) menaient 34-26 à la mi-temps et encore de dix points dans le troisième quart (40-30), ils ont vu le MSB prendre la tête en début de dernier quart (45-46) et ne plus la lâcher, pour signer finalement une victoire aisée. Scott Bamforth termine avec 14 points. Enfin, le dernier match de la soirée a vu la victoire de Bourg-en-Bresse (12eme) à Cholet (17eme) : 79-81. Les Burgiens ont bien débuté le match (11-22), mais le CB est revenu dans le deuxième quart pour mener 40-38 à la mi-temps. Cholet a même compté neuf points d’avance dans le dernier quart (67-58) mais a ensuite connu un gros trou noir, voyant la JL revenir de 77-69 à 77-77, et c’est finalement CJ Harris qui a offert la victoire à Bourg à cinq secondes de la fin ! Rasheed Sulaimon termine avec 20 points et DJ Hogg avec 22.



BASKET - BETCLIC ELITE / 17EME JOURNEE

Vendredi 21 janvier 2022

Châlons-Reims - Gravelines-Dunkerque : 77-102



Samedi 22 janvier 2022

Fos-sur-Mer - Le Mans : 57-66

Orléans - Monaco : 61-74

Cholet - Bourg-en-Bresse : 79-81

Boulogne-Levallois - Strasbourg : 85-80



Dimanche 23 janvier 2022

15h15 : Paris - Nanterre

17h00 : Dijon - Le Portel

17h00 : ASVEL - Roanne



Reporté

Limoges - Pau-Lacq-Orthez