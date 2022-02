Betclic Elite (J15) : Orléans se donne de l'air

Voilà une victoire qui fait du bien à OLB ! Orléans compte désormais deux victoires d'avance sur la zone rouge, grâce à son succès sur Gravelines-Dunkerque dans un match en retard de la 15eme journée de Betclic Elite. Les joueurs du Loiret l'ont emporté 91-77 et grimpent à la quatorzième place du classement, alors que leurs adversaires sont dixièmes. Alors qu'ils restaient sur cinq défaites de suite en championnat, les Orléanais ont très bien entamé la partie, et ont remporté le premier quart-temps 26-14. Ils ont enfoncé le clou dans le deuxième, pour regagner les vestiaires avec une avance de 18 points (51-33).

Gravelines-Dunkerque n'a pas existé

L'écart a grimpé jusqu'à +33 dans le troisième quart-temps, avant que le BCM ne sauve l'honneur dans le dernier en ne perdant "que" de quatorze points après avoir terminé sur un 10-0, mais il y a bien longtemps qu'Orléans avait la victoire dans la poche. Auteur de 19 points et 9 rebonds, Youssou Ndoye a été l'homme du match, et a été bien aidé par Chris Warren, auteur de 16 points et 7 passes. Côté nordiste, Abdoulaye Ndoye (aucun lien de parenté avec Youssou) a fini avec 16 points et 5 rebonds. Pour leurs prochains matchs respectifs en Betclic Elite, Orléans recevra la JDA Dijon samedi et Gravelines-Dunkerque (qui a le même bilan que le huitième, Limoges) ira à Monaco dimanche.



BASKET - BETCLIC ELITE / 15EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Châlons-Reims - Strasbourg : 106-98

Fos-sur-Mer - Bourg-en-Bresse : 56-63

Nanterre - Pau-Lacq-Orthez : 101-77



Dimanche 9 janvier 2022

Monaco - Le Portel : 79-67

Boulogne-Levallois - Roanne : 92-93

Cholet - ASVEL : 85-90

Limoges - Paris : 93-76



Mercredi 2 février 2022

Orléans - Gravelines-Dunkerque : 91-77



Reporté à une date ultérieure

Dijon - Le Mans