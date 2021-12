Betclic Elite (J14) : Le report du match ASVEL-Limoges refusé par la LNB

Cependant, le Comité Sanitaire de la LNB, conformément au protocole en vigueur, a décidé de maintenir le match. Le club prend acte de cette décision. #LDLCASVEL

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 27, 2021

Seuls neuf joueurs sur la feuille de match pour l'ASVEL

L'ASVEL a tout tenté mais n’a pas obtenu gain de cause. Le club présidé par Tony Parker a dévoilé via son compte officiel Twitter l’étendue de sa situation sanitaire. En effet, pas moins de huit éléments ont été testés positifs au coronavirus. Dans le détail, quatre joueurs et quatre membres du staff dont l’entraîneur T.J. Parker sont touchés par le virus et n’ont pas rallié l’Astroballe pour participer à l’affiche de la 14eme journée de Betclic Elite face à Limoges. « Confronté à de nombreux cas positifs au sein du groupe professionnel, LDLC Asvel a informé la LNB de la situation et du potentiel cluster qu'il représentait en demandant le report du match de ce soir », a annoncé le club villeurbannais via les réseaux sociaux.Toutefois, cette demande a été rejetée par la Ligue Nationale de basketball (LNB). « Le Comité Sanitaire de la LNB, conformément au protocole en vigueur, a décidé de maintenir le match, a précisé le club rhodanien dans sa série de tweets sur le sujet. Le club prend acte de cette décision. » Alors que Frédéric Fauthoux, l’adjoint de T.J. Parker a pris le rôle d’entraîneur principal, l'ASVEL a finalement abordé cette rencontre avec un effectif réduit à seulement neuf joueurs, dont Elie Okobo, Antoine Diot ou Dylan Osetkowski. Une situation précaire qui pourrait provoquer l’apparition de nouveaux cas de coronavirus dans les deux formations. Mais, face à un calendrier très chargé pour l’ASVEL en raison de sa participation à l’Euroligue, trouver une nouvelle date en cas de report aurait sans doute été une tâche difficile pour la LNB.