Betclic Elite (J11) : Monaco s'incline sur le parquet de Strasbourg

Le week-end n’a pas été heureux pour les représentants français en Euroligue. Au lendemain du revers concédé par l’ASVEL sur le parquet de Pau-Lacq-Orthez, c’est Monaco qui n’a pas brillé sur le parquet de Strasbourg lors de la dernière affiche de la 11eme journée. Une rencontre que la « Roca Team » a pris par le bon bout, faisant la course en tête tout au long du premier quart-temps sauf quelques secondes durant lesquelles la SIG a compté un point d’avance. Mais ce sont les joueurs de Lassi Tuovi qui ont viré en tête de deux longueurs au terme des dix premières minutes. Les coéquipiers de John Roberson (23 points, 7 passes) n’ont toutefois pas été en mesure de creuser l’écart dans le deuxième quart-temps. Accrocheurs, les Monégasques sont toujours restés à moins de quatre points et auraient pu retrouver leur vestiaire avec trois points d’avance grâce à Paris Lee (16 points) mais la SIG a égalisé in extremis.

Strasbourg n’a pas vacillé en fin de match

Dès le retour sur le parquet du Rhénus, les Strasbourgeois ont haussé le ton. Les coéquipiers de Jaromir Bohacik (13 points, 6 rebonds) ont débuté la deuxième moitié de la rencontre par un 10-0 avant d’enchaîner sur un 9-0 pour prendre 17 points d’avance. Les Monégasques ont tenté de réagir mais ont échoué à douze longueurs avec dix minutes encore à jouer dans cette rencontre. La réponse de la « Roca Team » n’a pas tardé avec les huit premiers points inscrits pour les Monégasques. Mais, alors revenus à quatre unités, les joueurs de Zvezdan Mitrovic n’ont pas été en mesure de se rapprocher plus de la SIG. Les Strasbourgeois ont immédiatement repris leurs aises, avec un écart qui a atteint quinze points en milieu de dernier quart-temps. C’est avec une marge de neuf longueurs que le club alsacien s’impose (99-90). Un deuxième succès de suite qui permet à la SIG de prendre la troisième place et de réduire l’écart sur Monaco à une seule victoire, avec un match en retard.



BASKET - BETCLIC ELITE / 11EME JOURNEE

Vendredi 10 décembre 2021

Paris - Le Portel : 62-86

Roanne - Bourg-en-Bresse : 91-89

Fos-sur-Mer - Boulogne-Levallois : 73-98

Orléans - Limoges : 80-65

Dijon - Nanterre : 75-66



Samedi 11 décembre 2021

Cholet - Gravelines-Dunkerque : 74-90

Le Mans- Châlons-Reims : 100-71

Pau-Lacq-Orthez - ASVEL : 88-85



Dimanche 12 décembre 2021

Strasbourg - Monaco : 99-90