Betclic Elite (J11) : Boulogne-Levallois rit, Paris pleure

Orléans dans le Top 8, Paris perd sous les yeux de Brad Stevens

BETCLIC ELITE / 11EME JOURNEE

Vendredi 10 décembre 2021

Samedi 11 décembre 2021

Dimanche 12 décembre 2021

Il faut désormais remonter au 2 octobre, en ouverture de la saison de Betclic Elite, pour trouver trace d'une défaite de Boulogne-Levallois en championnat. Les Metropolitans sont tout simplement irrésistibles et ils ont enchaîné une dixième victoire de suite ce vendredi en allant écraser le promu Fos-sur-Mer (14eme) sur le score de 73-98. Ce sont pourtant les Provençaux qui ont le mieux entamé la rencontre en menant 22-19 à la fin du premier quart, mais les joueurs des Hauts-de-Seine ont appuyé sur l'accélérateur ensuite, pour mener 38-41 à la mi-temps, et surtout 51-64 à la fin du troisième. Ils ont déroulé leur basket dans le dernier quart, remporté 22-34, dans le sillage d'un excellent David Michineau (19pts, 8pds) et d'un Miralem Halilovic en double-double (16pts, 10rbds). En face, Lasan Kromah (18pts) était bien seul à résister.La Chorale a débuté le match tambour battant (31-19) et menait de neuf points à la mi-temps (50-41) puis a de nouveau creusé l'écart (77-61, 30eme) avant de se faire très peur dans le dernier quart, remporté 14-28 par la JL, qui échoue finalement à deux points. Loren Jackson termine avec 26 points et 7 passes pour Roanne et Pierre Pelos avec 19 points et 7 passes pour Bourg.Orléans prend place dans le Top 8 et revient au même niveau (5v-6d) que son adversaire du soir, après son large succès 80-65 sur Limoges. Les joueurs du Loiret ont remporté tous les quarts-temps et ont creusé l'écart au fur et à mesure (47-37, mt), grâce notamment aux 23 points (5/9 à 3pts) de Chris Warren, alors que Demnonte Harper finit avec 17 points pour le CSP.Dijon a remporté les trois premiers quarts de cinq et six points (60-44, 30eme) et s'est un peu fait peur sur la fin (15-22), mais l'a finalement emporté, en pouvant compter sur un grand Robin Ducoté, auteur de 24 points (6/10 à 3pts). Lucas Dussoulier termine quant à lui avec 19 points pour Nanterre. Enfin, dans le match de la peur entre les deux derniers du classement, Paris a été écrasé à domicile par Le Portel : 62-86 ! Les Parisiens ont tenu dans le premier quart (20-22), avant de craquer peu à peu (35-42 à la 20eme ; 48-60 à la 60eme), la faute notamment à un Devin Davis à 19 points et 8 rebonds. Ismaël Kamagate a marqué 17 points pour Paris, alors que sous les yeux du manager général de Boston Brad Stevens, qui l'a drafté en 45eme position cet été, Juhann Bégarin a terminé avec 9 points, 5 rebonds et 2 passes en 30 minutes.Paris -: 62-86- Bourg-en-Bresse : 91-89Fos-sur-Mer -: 73-98- Limoges : 80-65- Nanterre : 75-66Cholet - Gravelines-DunkerqueLe Mans - Châlons-ReimsPau-Lacq-Orthez - ASVELStrasbourg - Monaco