Betclic Elite (J1) : L'ASVEL surprise à Cholet

L’ASVEL a perdu le fil



L’ASVEL aurait sans doute espéré un meilleur début de saison. Avec une équipe profondément remaniée à l’intersaison, le club rhodanien a mordu la poussière sur le parquet de Cholet à l’occasion du dernier match de la 1ere journée de Betclic Elite. Le champion de France en titre a démarré tambour battant cette rencontre avec un 15-2 marqué par trois réussites à trois points de Jonah Mathews (15 points). Un matelas que les Rhodaniens ont fait fructifier pour atteindre quinze longueurs à trois minutes de la fin du premier quart-temps. Toutefois, les Choletais n’avaient pas dit leur dernier mot et ont réagi dès l’entame des dix minutes menant à la mi-temps. Sous l’impulsion d’un très remuant Hugo Robineau (13 points), le CB est revenu dans un premier temps à neuf unités avant de provoquer des fautes villeurbannaises et d’en tirer profit au jeu des lancers francs pour se rapprocher à cinq longueurs à quatre minutes de la pause. Néanmoins, un tir réussi à la dernière seconde par Nando de Colo (21 points), de retour dans le championnat de France après treize années d’exil sur le parquet du club qui l’a lancé au plus haut niveau il y a de cela seize ans, a permis à l’ASVEL de rejoindre les vestiaires avec une marge de six petites longueurs.Le discours de T.J.Parker à la mi-temps a sans doute été percutant car les Rhodaniens ont lancé le troisième quart-temps par un 6-0 emmené par Amine Noua (3 points), repassant ainsi au-dessus des dix points d’avance. Mais trop d’inconstance et de maladresses ont permis à Dominic Artis (20 points, 5 passes) et Cholet de remettre le tenant du titre sous pression. En effet, l’écart s’est réduit à cinq longueurs pour s’établir à seulement trois unités avec dix minutes encore à jouer dans cette rencontre. La différence entre les deux équipes est restée ténue à l’entame du quatrième quart-temps mais l’ASVEL a su rester devant… jusqu’aux trois dernières minutes. Boris Dallo (13 points) a permis au Cholet Basket de prendre la main au tableau d’affichage pour la première fois du match. Nando de Colo a alors pensé avoir donné de l’air au club rhodanien mais Dominic Artis a répondu du tac-au-tac, maintenant le bras de fer jusque dans les derniers instants. Un dernier lancer franc de Boris Dallo puis un rebond offensif de Kim Tillie (4 points, 7 rebonds) permettent à Cholet de réussir le très gros coup de cette 1ere journée avec une victoire de deux petites longueurs (91-89). Si Monaco a su se tirer d’un mauvais pas à Nanterre ce samedi, l’ASVEL chute d’entrée et confirme que la construction n’est pas encore terminée.- Boulogne-Levallois : 85-73Roanne -: 90-94- Le Portel : 87-76- Strasbourg : 83-80- Paris : 102-99 (ap)- Fos-sur-Mer : 101-83- Limoges : 87-78Nanterre -: 75-78- ASVEL : 91-89