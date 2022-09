Betclic Elite (J1) : Boulogne-Levallois battu d'entrée, Gravelines-Dunkerque et Dijon démarrent bien, Blois surprend Roanne

Victoire historique du promu Blois

BASKET - BETCLIC ELITE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 23 septembre 2022

Samedi 24 septembre 2022

Dimanche 25 septembre 2022

Première soirée de Betclic Elite et... première sensation. Ce vendredi soir marquait les trois coups de la saison. Et elle a bien mal commencé pour Boulogne-Levallois, surpris d'entrée sur le parquet de Gravelines-Dunkerque (85-73). Recrue vedette des Metropolitans, le jeune prodige français Victor Wembanyama, déjà dans le rythme, a tout donné - double-double 23 points, 10 rebonds - pour éviter à son équipe cette première sortie de piste, vendredi dans le Nord. Hugo Besson, retenu en 58eme position de la dernière draft NBA mais qui attendra avant d'y faire ses grands débuts, s'est lui aussi illustré (11 points) pour sa première sous ses nouvelles couleurs, mais sans parvenir à redresser la barre face à des Maritimes qui avaient beaucoup mieux entamé la partie (21-10 dans le premier quart-temps). Auteur de 18 points et impérial aux lancers-francs (8 sur 8), Justin Robinson a particulièrement fait mal aux Franciliens, qui ont pourtant terminé très fort (24-16 dans le dernier quart-temps).Pas de problème en revanche pour l'un des autres prétendants au titre Dijon. Opposée au Portel en Bourgogne, la JDA a su résister à la pression d'Emmanuel Nzekwesi (17 points) et Ryan Mikesell (15 points) pour l'emporter avec beaucoup de sérieux et lancer idéalement sa saison. Meilleur joueur de cette partie, Jacques Alingue a inscrit 12 points et terminé avec une évaluation de 20. Gros match également pour Chase Simon (17 points). Dans le troisième match de cette première soirée, Blois a signé un exploit historique sur le parquet de Roanne. Le promu, qui n'avait encore jamais disputé de match parmi l'élite, s'est imposé 94-90 devant le public de la Chorale grâce notamment à une très belle prestation de Jaime Smith (15 points) et de Thomas Cornely, MVP de cette rencontre. Très précieux lui aussi (12 points), Tyren Johnson a climatisé la salle dans les toutes dernières secondes sur un shoot assez incroyable tout comme la séquence dans son intégralité alors que les Roannais n'avaient pas perdu espoir d'inverser la situation. Ca démarre fort !- Boulogne-Levallois : 85-73Roanne -: 90-94- Le Portel : 87-7616h00 : Pau-Orthez - Strasbourg20h00 : Bourg-en-Bresse - Paris20h00 : Le Mans - Fos-sur-Mer20h00 : Nancy - Limoges20h00 : Nanterre - Monaco19h00 : Cholet - ASVEL