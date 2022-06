Betclic Elite (Finales) : Monaco s'impose sur le parquet de l'ASVEL lors du match 1

MONACO FRAPPE UN GRAND COUP ⚡️

Monaco n'a rien cédé à l'ASVEL



La « Roca Team » frappe fort d’entrée ! A l’image de sa performance à l’Astroballe en Euroligue en janvier dernier, les joueurs de Sasa Obradovic ont fait passer une bien mauvaise soirée à l’ASVEL à l’occasion du Match 1 des Finales de Betclic Elite. Un duel au sommet que les joueurs de la Principauté ont démarré tambour battant. Si, après avoir compté une avance de sept points, les coéquipiers d’Alpha Diallo (16 points) ont vu les Rhodaniens revenir à hauteur, un nouveau coup d’accélérateur a donné un avantage qui allait s’avérer définitif aux Monégasques. En effet, un 17-5 pour finir le premier quart-temps leur a permis de dépasser pour la première fois la barre des dix longueurs d’avance. Dépassés des deux côtés du terrain, les coéquipiers d’Elie Okobo (17 points, 6 rebonds) ont un temps résisté à l’entame du deuxième quart-temps. Mais, une fois revenus à onze longueurs, les joueurs de T.J. Parker ont pris un nouvel éclat et flirté de très près avec un retard de 20 points.Sous l’impulsion de William Howard (10 points), l’ASVEL a terminé la première moitié de la rencontre sur une bonne note, retrouvant son vestiaire avec un débours limité à treize longueurs grâce à un 7-1 en l’espace d’un peu plus d’une minute. Le discours de T.J. Parker dans l’intimité du vestiaire a semble-t-il fonctionné car, durant les deux premières minutes du troisième quart-temps, il n’y en a eu que pour l’ASVEL. Au four et au moulin, Youssoupha Fall (7 points, 10 rebonds) a été l’artisan de ce regain de forme… qui n’a absolument pas duré. Piqués au vif par ce retour tonitruant des Rhodaniens, les Monégasques ont répondu du tac-au-tac. En un peu moins de trois minutes, Mike James (17 points, 6 rebonds, 5 passes) et Paris Lee (8 points) ont climatisé une Astroballe surchauffée avec un 11-0 qui a permis à la « Roca Team » de se donner un peu d’air. Conscients qu’ils devaient réagir pour éviter une contre-performance, les Villeurbannais ont redoublé d’efforts par l’intermédiaire de David Lighty (13 points) et Chris Jones (12 points).Mais cela n’a pas été suffisant pour rester sous les dix points de retard à l’abord du dernier quart-temps. Si Dylan Osetkowski (5 points) a redonné un peu d’espoirs aux supporters de l’ASVEL, Will Thomas (12 points, 7 rebonds) et un très précieux Jerry Boutsiele (6 points), notamment en défense ont renvoyé les Rhodaniens à leurs chères études. Accélérant le jeu, ces derniers ont trouvé des solutions mais sans que l’écart ne se réduise fortement et rapidement. La fin de match a surtout vu le club villeurbannais sans doute perdre Chris Jones, qui n’a pas pu quitter le parquet par ses propres moyens en raison d’une blessure musculaire à la cuisse gauche. Deux derniers lancers francs réussis par Mike James en réponse aux trois passés par Elie Okobo ont scellé le sort de la rencontre. Monaco lance ces Finales par un succès à l’extérieur (74-82) qui permet à la « Roca Team » de renverser la table et de bénéficier désormais de l’avantage du terrain. Un ascendant que les hommes de Sasa Obradovic devront confirmer dès ce vendredi lors du Match 2, toujours à l’Astroballe.Du 15 au 25 juin 2022Match 1 - ASVEL -: 74-82Match 2 le 17 juin à 20h30 à VilleurbanneMatch 3 le 20 juin à 20h30 à MonacoMatch 4 (si nécessaire) le 22 juin à 20h30 à MonacoMatch 5 (si nécessaire) le 25 juin à 20h30 à Villeurbanne