Betclic Elite (finales) : L'ASVEL dispose de Monaco et revient à égalité dans la série

James n'a rien pu faire



💥 LE COEUR DU CHAMPION !!!

QUEL MATCH DE NOS VILLEURBANNAIS QUI VONT CHERCHER UN GAME 5️⃣ !



SOIRÉE DE FOLIE EN PRÉVISION SAMEDI À L'ASTROBALLE ! #LDLCASVEL #FinalesBetclicELITE pic.twitter.com/ZzsEoHcsaH



— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 22, 2022

BASKET - BETCLIC ELITE / FINALES

ASVEL (1) - MONACO (2) : 2-2

Des finales indécises jusqu'au bout. Ce mercredi, à l'occasion du match 4, du côté de la salle Gaston Medecin, l'ASVEL est allée s'imposer à Monaco (68-85)., inscrivant alors pas moins de 22 unités dans le premier quart-temps, contre seulement neuf pour son adversaire d'un soir. Une mise en route parfaite, qui lui a donc permis de prendre les devants, dès l'entame de cette nouvelle rencontre. Dans ce premier quart-temps, l'écart maximal est monté jusqu'à +14 (20-6, 22-8) puis jusqu'à +16 (27-11, 30-14) dans le deuxième quart-temps. Monaco a alors tenté un rapproché, mais à la pause, les visiteurs avaient encore une marge de treize unités (41-28).Comme lors du premier quart-temps, les Monégasques ont de nouveau éprouvé les plus grandes difficultés, dans le troisième quart-temps, ne marquant alors que onze petites unités. Les Villeurbannais ne se sont donc pas fait prier pour prendre le large, pour compter jusqu'à 26 longueurs d'avance, puis 24 à l'entame de la dernière période (63-39)., mais l'écart était finalement bien trop important et l'ASVEL a donc eu le dernier mot (85-68). Pourtant, du côté du club de la Principauté, l'Américain Mike James a terminé meilleur marqueur de sa formation, mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 34 points, 3 rebonds et 2 passes décisives, mais cela n'a donc pas suffi. Tout se jouera lors du match 5 de samedi, pour savoir si, à domicile, l'ASVEL saura conserver son titre de champion de France. Sauf si Monaco en décide autrement.Du 15 au 25 juin 2022Match 1 - ASVEL -: 74-82Match 2 -- Monaco : 91-54Match 3 -- ASVEL : 83-80Match 4 - Monaco -: 68-85Match 5 le 25 juin à 20h30 à Villeurbanne