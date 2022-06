Betclic Elite : En 2024, on passera à 16 clubs !

Un vote repoussé à deux reprises



AG LNB du jour : passage à 16 en Betclic Elite définitivement voté pour fin de saison 23-24

— Arnaud Lecomte (@ArnoLecomte) June 27, 2022

Après plusieurs reports,Sur son compte Twitter, le journaliste de L'Equipe Arnaud Lecomte assure que le passage à seize clubs à été définitivement voté pour la saison 2024-2025.Lors de cette ultime saison à 18, les équipes qui termineront aux trois dernières places du classement seront reléguées en Pro B. De la même façon, un seul club de Pro B validera exceptionnellement cette saison-là son billet pour la Betclic Elite. De sorte de pouvoir débuter la saison 2024-2025 avec 16 clubs.La réforme en question avait été adoptée il y a quatre ans dans le cadre d'un plan stratégique de la Ligue comptant 23 résolutions au total.Malheureusement, la pandémie de Covid-19 est passée par là et la réforme a donc dû être gelée, et ce à deux reprises : en mai 2020 puis le 31 mai dernier, cette fois suite à une volonté commune des clubs de l'élite sur fond de fronde générale. Il était même question à l'époque de repousser le vote (et du même coup le passage à 16 clubs) en 2024, avant que le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat ne propose un compromis, qui a débouché sur le vote (majoritaire) en faveur du passage à 16 clubs. Mais pas uniquement, puisque lors de cette même AG extraordinaire, a été également votée le renouvellement de la convention entre la LNB et la FFBB.