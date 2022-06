Betclic Elite (Demi-finales) : Victoire facile pour l'ASVEL face à Dijon

L’ASVEL a fini le match en roue libre



BASKET - BETCLIC ELITE / DEMI-FINALES

ASVEL (1) - DIJON (5) : 1-0

L’ASVEL retrouve sa sérénité. Après un quart de finale joué à peu de choses face à Cholet, le numéro 1 de la saison régulière de Betclic Elite a lancé son duel au meilleur des cinq manches face à Dijon de la meilleure des manières. En effet, la JDA s’est retrouvée la tête sous l’eau dès l’entame de premier match avec un 17-2 d’entrée pour les Villeurbannais. Un avantage initial que les joueurs de T.J. Parker ont commencé à faire fructifier dès le premier quart-temps, conclu avec une marge de 17 unités. Avec un trio composé d’Elie Okobo (15 points, 5 rebonds, 5 passes), William Howard (15 points, 5 rebonds) et Chris Hones (13 points), le club rhodanien a fait passer un bien mauvais moment aux Dijonnais, sous les yeux de Giannis Antetokounmpo, venu voir jouer son frère Kostas (4 points, 5 rebonds). Un 14-0 très tôt dans le deuxième quart-temps a très largement entamé l’espoir de bien faire des protégés de Nenad Markovic, qui n’ont pas vu l’écart retomber en-dessous de la barre des 30 points avant le retour aux vestiaires.L’entame du troisième quart-temps a vu David Holston (17 points), Rashard Jellu (12 points, 6 rebonds) et Gavin Ware (11 points, 7 rebonds) tenter de relancer la JDA avec un 11-2 qui a permis de se rapprocher des 20 points de retard. Toutefois, l’ASVEL a fait le dos rond et laissé passer l’orage, l’écart s’établissant à 23 points avec dix minutes encore à jouer dans cette rencontre. Une fin de match que les Rhodaniens ont géré, tenant longtemps Dijon au-dessus des 20 points de retard avant de baisser très nettement de pied. Terminant la rencontre sur un 16-2, Dijon s’incline de treize longueurs (81-68) et se met déjà en difficulté dans cette série. Alors que le Match 2 aura lieu ce vendredi, toujours à l’Astroballe, l’ASVEL a déjà pris un ascendant psychologique face à Djion. Ce duel qui est une revanche de la finale 2021, qui avait vu le club du président Tony Parker s’imposer sur un match unique, pourrait être à sens unique si Dijon ne se reprend pas très vite.Du 1er au 12 juin 2022Match 1 -- Dijon : 81-68Match 2 le 3 juin à VilleurbanneMatch 3 le 6 juin à DijonMatch 4 (si nécessaire) le 8 juin à DijonMatch 5 (si nécessaire) le 11 juin à Villeurbanne