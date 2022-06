Betclic Elite (Demi-finales) : Monaco qualifié pour la finale après sa courte victoire à Pau-Lacq-Orthez

L’Elan Béarnais pourra avoir des regrets



BASKET - BETCLIC ELITE / DEMI-FINALES

MONACO (2) - PAU-LACQ-ORTHEZ (5) : 3-1 >>> MONACO QUALIFIE

FINALES

ASVEL (1) - MONACO (2)

Monaco a mis fin au suspense. Après avoir vu Pau-Lacq-Orthez retarder l’échéance en remportant le Match 3 devant son public, la « Roca Team » s’est assurée de défier l’ASVEL à l’occasion des finales de la Betclic Elite. Une quatrième manche qui a tout d’abord vu l’Elan Béarnais faire la course en tête. Profitant de la précision de Brandon Jefferson (34 points, 5 passes), le club palois a très vite pris sept points d’avance. Sans s’affoler, les Monégasques ont laissé passer l’orage pour conclure les dix premières minutes à six longueurs. Un écart maintenu par les joueurs d’Eric Bartecheky au début du deuxième quart-temps mais un 10-2 pour Monaco et Will Thomas (15 points) a permis au club de la Principauté de passer devant au tableau d’affichage pour la première fois depuis le début de la rencontre. Un ascendant que les protégés de Sasa Obradovic ont maintenu jusqu’au moment de retrouver les vestiaires. Une pause atteinte avec un marge de cinq unités pour la « Roca Team ». Mais, au retour sur le parquet du Palais des Sports, c’est une équipe béarnaise très timorée qui a été vue.Bien moins à l’aise, les coéquipiers de Justin Bibbins (16 points) ont subi le jeu et se sont montés inefficaces en attaque. En un peu moins de sept minutes, Pau-Lacq-Orthez n’a inscrit que sept points contre 18 pour Monaco, qui s’est envolé au tableau d’affichage sous l’impulsion de Mike James (21 points). En effet, à dix minutes du terme de la rencontre, le club de la Principauté comptait pas moins de treize points d’avance. Dos au mur, les Béarnais ont tout tenté pour se relancer et ont été aidés par la sortie prématurée de Léo Westermann, expulsé pour une deuxième faute antisportive. Dans la foulée, Pau-Lacq-Orthez a multiplié les possessions et les tis pour se rapprocher dans un premier temps à six longueurs. En toute fin de match, au jeu des lancers francs, Monaco n’a plus compté que deux points d’avance et a manqué sa dernière possession. Le ballon dans les mains de Brandon Jefferson, l’Elan Béarnais a eu la balle de match mais le tir à trois points de l’Américain n’a pas trouvé la cible. Monaco s’impose de deux longueurs (83-85) et met un terme à la série avec cette troisième victoire. Les joueurs de Sasa Obradovic vont désormais pouvoir se tourner vers les Finales face à l’ASVEL.Du 1er au 12 juin 2022Match 1 -- Pau-Lacq-Orthez : 94-65Match 2 -- Pau-Lacq-Orthez : 79-72Match 3 -- Monaco : 82-76Match 4 - Pau-Lacq-Orthez -: 83-85Du 15 au 25 juin 2022Match 1 le 15 juin à 20h30 à VilleurbanneMatch 2 le 17 juin à 20h30 à VilleurbanneMatch 3 le 20 juin à 20h30 à MonacoMatch 4 (si nécessaire) le 22 juin à 20h30 à MonacoMatch 5 (si nécessaire) le 25 juin à 20h30 à Villeurbanne