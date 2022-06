Betclic Elite (Demi-finales) : L'ASVEL fait craquer Dijon

Dijon redémarre fort



BASKET - BETCLIC ELITE / DEMI-FINALES

ASVEL (1) - DIJON (5) : 1-0

L’ASVEL a souffert, mais l’ASVEL fait le break et a désormais fait les deux tiers du chemin vers une nouvelle finale de Betclic Elite. Sous les yeux de Giannis Antetokounmpo, venu une fois de plus à l’Astroballe pour encourager son frère Kostas (4pts en 10min), l’ASVEL s’est imposée 101-90 contre Dijon et mène donc désormais 2-0 dans sa demi-finale. Mais alors que les Villeurbannais avaient largement dominé le Match 1, en le remportant 81-68, ils ont cette fois connu un peu plus de difficultés.sans jamais avoir été menés. Un peu moins solides en défense mais toujours aussi efficaces en attaque, ils ont fait grimper l’écart jusqu’à +14 à plusieurs reprises dans le deuxième, avant de regagner les vestiaires en menant 52-40.Et après la pause, le trou noir !Les hommes de TJ Parker ont réussi à stopper l’hémorragie, mais Dijon est parvenu à égaliser (57-57) et même à prendre les commandes en fin de troisième quart (72-75). Le début du dernier quart a vu les deux équipes passer devant tour à tour. Cependant, alors qu’elle était menée 81-83, l’ASVEL a décidé d’appuyer sur l’accélérateur, et a signé un 8-0 pour reprendre une belle avance. Dijon est ensuite revenu à -4 (89-85) mais n’avait ensuite plus la force de faire mieux. Les Villeurbannais ont creusé un écart important grâce à un 9-0, pour finalement l’emporter de onze points. Elie Okobo, auteur de 26 points, 6 rebonds et 3 passes, a grandement contribué à ce succès villeurbannais, tout comme Chris Jones (20pts, 7pds, 3 int) et Marcos Knight (20pts, 4rbds). En face, la JDA de David Holston (28pts à 6/10 aux tirs) a bien résisté, mais elle a n’a désormais plus le choix : il faudra gagner les deux matchs à domicile, lundi et mercredi, pour rester en vie dans cette demi-finale.Du 1er au 12 juin 2022Match 1 -- Dijon : 81-68Match 2 -- Dijon : 101-90Match 3 le 6 juin à DijonMatch 4 (si nécessaire) le 8 juin à DijonMatch 5 (si nécessaire) le 11 juin à Villeurbanne