Betclic Elite (Demi-finales) : Deuxième victoire pour Monaco face à Pau-Lacq-Orthez

Monaco fait carton plein à domicile. Après avoir pris le meilleur sur Pau-Lacq-Orthez à l’occasion du Match 1 des demi-finales de Betclic Elite, la « Roca Team » a récidivé face à l’Elan Béarnais lors de la deuxième manche. Un match que les joueurs de Sasa Obradovic ont démarré tambour battant avec un 10-3. Une marge supérieure à cinq points qui a tenu bon un long moment mais les Palois, sous l’impulsion de Gregor Hrovat (19 points) ne s’en sont pas laissés compter et sont revenus à deux petits points au terme des dix premières minutes. Toutefois, les joueurs de la Principauté n’ont pas été échaudés par ce retour de l’Elan Béarnais et ont poursuivi leur marche en avant. L’écart s’est très vite rapproché de la barre des dix longueurs, grâce à un 12-5 dans les premières minutes du deuxième quart-temps. Terminant fort avant de retrouver leur vestiaire, les Monégasques ont atteint la pause avec une avance de onze unités.

Monaco a tremblé en fin de match

Moins efficaces des deux côtés du parquet, les joueurs d’Eric Bartecheky ont vu l’écart continuer à enfler dans un troisième quart-temps dominé par Monaco. Les coéquipiers de Dwayne Bacon (20 points, 5 rebonds) ont déroulé leur jeu pour flirter avec les 20 points d’avance mais atteindre cette barre. Menés de seize longueurs à dix minutes du terme de la rencontre, les Béarnais ont alors mis toutes leurs forces dans la bataille malgré un Brandon Jefferson (5 points) muselé par la défense monégasque. Justin Bibbins (19 points, 6 rebonds, 7 passes) est alors sorti de sa boîte et mené la charge pour Pau-Lacq-Orthez. L’écart a progressivement fondu pour n’être plus que de six points à un peu plus de trois minutes du buzzer. Sans paniquer, la « Roca Team » a serré les rangs pour reprendre le large et douze points d’avance avec deux minutes encore à jouer. Au final, Monaco s’impose de sept longueurs (79-72) et aura l’occasion de conclure dans le Béarn dès ce mardi.



BASKET - BETCLIC ELITE / DEMI-FINALES

Du 1er au 12 juin 2022



MONACO (2) - PAU-LACQ-ORTHEZ (5) : 2-0

Match 1 - Monaco - Pau-Lacq-Orthez : 94-65

Match 2 - Monaco - Pau-Lacq-Orthez : 79-72

Match 3 le 7 juin à Pau

Match 4 (si nécessaire) le 9 juin à Pau

Match 5 (si nécessaire) le 12 juin à Monaco