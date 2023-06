Betclic Elite : Collet et les Mets ne se "fixent pas de limites"

Vincent Collet et les siens vont devoir déjouer les pronostics. Après avoir vaincu l’ASVEL en demi-finale, les Metropolitans 92 tenteront de décrocher le sacre en Betclic Elite en dominant Monaco en finale. Un défi de taille, tant la Roca Team a dominé les débats lors de la saison régulière. Les Mets s’appuieront une nouvelle fois sur Victor Wembanyama, bien décidé à remporter un titre avant de s’envoler pour la NBA. Avant le premier match prévu ce samedi sur le Rocher, Vincent Collet ne veut pas que son équipe se fixe de limites.

« On monte une marche dans le degré de difficulté »

« Il faudra être très bons, les empêcher de l'être autant que possible, mais c'était déjà le cas contre l'Asvel en demi-finales. Ces quelques jours depuis dimanche ont fait du bien, on récupère notre meneur DeVante Jones. On sait qu'on a besoin de fraîcheur par rapport au jeu qu'on développe. Nos matches gagnés sont ceux où on a bien défendu. On monte une marche au moins dans le degré de difficulté avec Monaco, mais cela ne nous hante pas. On garde nos valeurs, notre enthousiasme. Mes joueurs sont gourmands, à eux de transformer cet appétit en agressivité. On ne se fixe pas de limites. »