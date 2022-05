Betclic Elite : Cholet s'impose sur le parquet de l'ASVEL, Dijon écrase Limoges à Beaublanc

🗣 Mettez du respect sur son nom !

BASKET - BETCLIC ELITE / QUARTS DE FINALE ALLER

Mardi 24 mai 2022

Mercredi 25 mai 2022

Les quarts de finale de Betclic Elite ont débuté sur un tremblement de terre, avec la victoire mardi soir (74-70) sur le parquet de l'ASVEL de Cholet, huitième de la saison régulière et un temps distancé dans la course à la qualification. Au prix d'une fin de saison en boulet de canon, l'équipe des Mauges a finalement arraché son billet pour la phase finale, qu'elle a donc entamée mardi parLe pire, c'est que les Choletais sont une nouvelle fois revenus de nulle part avant de l'emporter, ce mardi à l'Astroballe. Le petit poucet de ces play-offs a en effet compté jusqu'à onze points de retard dans ce quart de finale qui se déroule comme les autres au meilleur des trois matchs, et pas seulement à la pause (43-32 pour l'ASVEL au moment où les deux équipes ont regagné les vestiaires). Sous l'impulsion de ses deux Américains Hogg (16 points) et Artis (14 points), Cholet est progressivement revenu au contact, avant de passer devant pour la première fois du match à cinq minutes de la fin, sur un nouveau panier de Hogg.Grâce notamment à Elie Okobo, meilleur marqueur de ce match aller avec 19 points, l'ASVEL a repris les devants un peu plus tard, mais Campbell (6 points), déjà à l'origine de l'égalisation, a de nouveau frappé et permis aux siens d'avoir le dernier mot, et de montrer la sortie au vainqueur sortant dès ce premier match, qui s'est achevé sur un contre de mammouth du Choletais Makoundou. L'ASVEL retrouvera son bourreau vendredi à la Meilleraie, mais ce succès choletais dans le Rhône met déjà les protégés de TJ Parker en grand danger. Vendredi soir également, se déroulera le match retour entre Dijon et Limoges, en Bourgogne. Si la rencontre confirme la domination des Dijonnais, il ne devrait pas y avoir de match.Mardi soir, à Beaublanc,. En marge du match, le club limougeaud avait annoncé la prolongation de son entraîneur italien Massimo Cancellieri. Une information presque anecdotique étant donné la suite.ASVEL (1er de saison régulière) -: 70-74Limoges (4eme) -: 70-9420h00 : Monaco (2eme) - Strasbourg (7eme)20h00 : Boulogne-Levallois (3eme) - Pau-Lacq-Orthez (6eme)PS : Les quarts de finale retour se dérouleront les samedi 28 mai et dimanche 29 mai