Betclic Elite - Bourg-en-Bresse : Fauthoux nouveau coach

Onzième de la saison 2021-22 de Betclic Elite, Bourg-en-Bresse n’avait pas signé pire saison depuis sa remontée dans l’élite en 2017. La JL, qui avait fait appel à Laurent Legname, coach emblématique de Dijon (2015-21) pour succéder au non moins emblématique Savo Vucevic (2016-21), n’a pas réussi à trouver l’alchimie cette saison, et a fini avec un bilan de 15 victoires pour 19 défaites, à trois victoires des play-offs, et à seulement une victoire de la zone rouge. Pour les deux prochaines saisons, le club de l’Ain a décidé de lancer une nouvelle dynamique, en faisant appel à Frédéric Fauthoux. L’ancien meneur international français, âgé de 49 ans, est depuis deux ans l’adjoint de TJ Parker à l’ASVEL, et peut d’ailleurs encore rêver d’un deuxième titre de champion de France. Mais il va donc redevenir n°1 sur un banc après l'été.

Fauthoux n°1 à Boulogne-Levallois pendant quatre saisons et demie

« J’ai été sensible au grand intérêt que Bourg m’a porté, de la part de Julien Desbottes (le président, ndlr) et Frédéric Sarre (le directeur sportif, ndlr), que je connais depuis longtemps. Je connais très bien François Lamy aussi qui m’a parlé du club en bien. Je voulais retrouver un banc et je voulais retrouver une place en tant que coach principal. Quand je discute avec les dirigeants de Bourg, j’ai l’impression qu’on a des valeurs communes, des valeurs humaines qui me correspondent énormément, j’y suis très attaché. J’ai besoin de vraies relations humaines, je trouve que Bourg a ces mêmes valeurs là et ça a facilité mon choix », a réagi celui qui avait été entraîneur principal des Metropolitans 92 de 2015 à 2020. Le père de Marine Fauthoux (21 ans, 32 sélections) aura pour objectif, dans une saison sans Coupe d'Europe pour la JL, de qualifier à nouveau le club bressan pour les play-offs, lui qui avait été éliminé par Monaco en quart de finale l'an passé.