Betclic Elite : Boulogne-Levallois renverse Fos et reste devant

Boulogne-Levallois mené de 17 points dans le troisième quart-temps !



💥VICTOIRE💥#BetclicElite

Menés de 17 points dans le 3ème quart-temps, les @Metropolitans92 ont réalisé un #comeback pour renverser le match dans les dernières secondes et s'imposer face à @FosProvenceBB à Marcel-Cerdan !😤🔥#GoMets92 @LNBofficiel pic.twitter.com/ejxuzDP9XL

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) April 4, 2022

BASKET - BETCLIC ELITE / 24EME JOURNEE

Mercredi 16 mars 2022

Mardi 22 mars 2022

Vendredi 25 mars 2022

Lundi 4 avril 2022



Mardi 26 avril 2022

Reporté à une date ultérieure

Invaincu depuis le 9 janvier dernier sur son parquet (défaite 93-92 contre Roanne),Les Metropolitans, qui s'étaient repris face à Châlons-Reims après avoir vu leur belle série prendre fin (après prolongation) à Beaublanc contre Limoges, confirment ainsi leur succès de vendredi dernier et se donnent ainsi de nouveau un peu d'air par rapport à leur dauphin Monaco, un temps revenu au contact. Les Mets comptent de nouveau une victoire de plus que les Monégasques, mais iLongtemps bousculés par les Provençaux et leur ailier Lasan Kromah, meilleur marqueur de la soirée avec 19 points (14 à la mi-temps), les premiers du classement semblaient déjà bien mal embarqués à la pause (43-32 pour Fos). Will Cummings, dans un jour sans (12 points), et les Franciliens n'étaient pas au bout de leur peine pour autant.Les Metropolitans n'avaient alors plus d'autre choix que d'enfin se réveiller, avec l'espoir que leur réaction, si réaction il y avait, ne s'avère pas vaine à l'arrivée. Dans le sillage de Jordan McRae (17 points) et Vince Hunter (15 points), les locaux ont bien offert à leur public la révolte attendue par toute la salle. Et revenus à moins de dix longueurs de Fos à la fin du troisième quart-temps (62-55), les Mets ont continué d'appuyer sur l'accélérateur pour finalement passer devant pour l'une des premières fois de la partie etEn patron. Impressionnant, au même titre que le compteur du leader, qui affiche désormais 19 victoires. Il sera très compliqué d'aller chercher la bande à Collet.- Strasbourg : 105-103 (ap)Le Portel -: 95-111Châlons-Reims -: 75-81- Limoges : 78-54Nanterre -: 104-107 (ap)- Roanne : 82-75- Fos-sur-Mer : 77-73ASVEL - Pau-Lacq-OrthezOrléans - Bourg-en-Bresse