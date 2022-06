Betclic Elite : Blois décroche enfin la montée

Ce sont donc Nancy et Blois qui vont croiser Orléans et Châlons-Reims dans l'ascenseur vers la Betclic Elite ! Alors que le SLUC a décroché son billet en finissant premier de la saison régulière de Pro B, l'ADA Blois monte en Betclic Elite grâce à sa victoire sur Antibes en finale de Pro B. Quatrième de la saison régulière, le club du Loir-et-Cher était opposé aux Sharks, sixièmes, et après l'avoir emporté 86-66 à domicile mercredi, Blois s'est imposé 67-76 sur la Côte d'Azur et va donc découvrir l'élite. Créé en 1907 mais professionnel depuis 2016, l'Abeille des Aydes Blois Basket évoluait en Pro B depuis 2017. Le club se voit enfin récompensé par une montée, lui qui était passé tout près en 2018 et 2020. Sacré champion de Pro B il y a quatre ans, en finissant avec une victoire d'avance sur Roanne, le club s'était vu refuser l'accession dans l'élite en raison de l’absence d’agrément de son centre de formation. Deux ans plus tard, alors que Blois était en tête du championnat, avec 19 victoires pour 4 défaites au compteur, la saison avait été stoppée par la pandémie de coronavirus et n'avait jamais repris.

"Ca va faire bizarre de voir l'ASVEL ou Monaco au Jeu de Paume"

Il a donc fallu attendre deux ans, et alors que St-Chamond, qui avait raté la montée directe au panier-average avec Nancy, faisait figure de favori pour la montée, Blois a d'abord éliminé Chalon, relégué l'an passé, en quarts de finale (2-1), puis Vichy-Clermont en demies (2-1), et donc en finale Antibes, le tombeur de l'Alliance Sport Alsace, qui avait éliminé St-Chamond en quarts de finale. « On y est, cette fois je ne vois pas de raison pour que le club ne monte pas (sourire). Ce club je l’ai connu en Nationale 2, cela va faire bizarre de voir la Roca Team de Monaco ou l’ASVEL et ses stars venir au Jeu de Paume (la salle de Blois, qui compte 2525 places, ndlr). On ne réalise pas encore. Cette équipe a une force incroyable. Elle a su tirer profit de la mauvaise passe de novembre (6 défaites de suite, ndrl). Chacun a trouvé sa place et on a grandi », s'est réjoui Alexis Tanghe, natif de Blois et arrivé au club en 2019, dans les colonnes de La Nouvelle République. Cette montée, c'est aussi celle de l'entraîneur Mickaël Hay, qui avait coaché Chalon pendant sept matchs en Pro A en octobre 2013, avant d'être démis de ses fonctions et de signer...à Blois.