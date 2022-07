Betclic Elite - ASVEL : Fall prolonge jusqu'en 2024

👊 Youssoupha FALL fidèle au poste !

Fall est au club depuis un an

Youssoupha Fall joue la continuité. Ce mardi, via son compte Twitter officiel, le club de l'ASVEL, triple champion de France en titre, a officialisé la prolongation du contrat de son pivot sénégalais, désormais lié à sa formation actuelle jusqu'en 2024. Dans son communiqué officialisant cette nouvelle, le club de basket, pensionnaire de Betclic Elite, indique ainsi : "La raquette villeurbannaise sera encore bien gardée ! Très fiable en saison régulière, le pivot sénégalais avait confirmé sa montée en puissance en Playoffs (9 points, 6.1 rebonds et 0.9 contres pour 12.8 d’évaluation en 21 minutes) pour devenir un atout incontournable dans le jeu de LDLC ASVEL et une arme imparable dans la quête du titre. Fort d’une expérience déjà très solide en EuroLeague (88 matchs joués en 3 saisons), « Youss » poursuit l’aventure au club avec la même détermination et la volonté de voir encore plus haut !"C'est lors du début de la saison 2021-22 que le joueur, aujourd'hui âgé de 27 ans et qui mesure 2,21 mètres, a alors débarqué au sein de l'ASVEL. Depuis,. L'an passé, le club rhodanien a ainsi grandement pu s'appuyer sur lui, pour décrocher alors le 21eme titre de champion de France de son histoire. Un titre décroché au mois de juin dernier. Lors des phases finales, le principal intéressé avait alors même tourné à une moyenne de 9 points et 6,1 rebonds.