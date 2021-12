Betclic Elite - All Star Game : Les étrangers s'imposent sur le fil

Okobo et Ouattara manquent la balle de match

Les marqueurs français :

Les marqueurs étrangers :



GAMEOVER ❌

Victoire de la team All Star Monde 111-110 🌐 pic.twitter.com/dv99WvA56k

— All Star Game by Gorillas (@ASGLNB) December 29, 2021



👐 QUE LES SKILLS !

Justin Bibbins décroche la victoire au 𝙎𝙠𝙞𝙡𝙡𝙨 𝘾𝙝𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣𝙜𝙚 𝙗𝙮 @gorillasapp_fr !#ASG2021 pic.twitter.com/SXZeWNdbd1



— LNB (@LNBofficiel) December 29, 2021



🚀🌟 DYLAN AFFO MAMA

VAINQUEUR DU TCL DUNK CONTEST ! #ASG2021 pic.twitter.com/Wr8TEFJ0U0



— LNB (@LNBofficiel) December 29, 2021

C'était le dernier grand événement sportif en salle devant plus de 2 000 spectateurs avant plusieurs semaines. Autant dire que les 15 000 personnes réunies à l'Accor Arena pour le All Star Game de Betclic Elite en ont profité jusqu'à la dernière minute. Ironie du sort, ils ont même eu droit à une prolongation. Et au final, ce sont les meilleurs étrangers du championnat qui ont battu les meilleurs Français, sur le score de 111-110, au terme d'un très bon match où les joueurs ont tout donné en attaque et en défense, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de rencontre. Heureusement, la fin de match a été plus serrée que le début...Les tricolores ont fini par débloquer leur compteur, mais le score était lourd à la fin du premier quart : 16-31. Mais dans le deuxième, les Français se sont définitivement réveillés, et ont regagné les vestiaires en n'étant menés que 46-49.Dans le troisième quart, les étrangers ont mené jusqu'à 56-58, mais les Français ont remis la main sur le match, pour mener 74-68 à dix minutes de la fin. Leur avance a même grimpé jusqu'à +7, dans le sillage d'Elie Okobo et Giovan Oniangue, mais ils ont connu un gros trou noir, qui a permis à l'équipe coachée par le Manceau Eric Delord de signer un 15-0 pour mener 85-93 ! Mais une fois de plus,Une prolongation extrêmement serrée où les deux équipes ont mené tour à tour. Dans les dernières secondes, alors que les internationaux menaient 111-100, Okobo a manqué le tir de la victoire, Yakuba Ouattara a tenté une claquette, mais Chris Horton a magnifiquement défendu pour offrir la victoire à son équipe, la 16eme sur 30 All Star Games, la deuxième de suite. Malgré les 16 points d'Okobo et Oniangue, les Français s'inclinent donc, et c'est le Gravelinois Brandon Taylor, auteur de 22 points, qui a été élu MVP.Okobo (19), Kamagate (2), Morin (10), Ouattara (14), Konaté (3), Michineau (12), Oniangue (19), Massa (5), Tarpey (11), Loum (6), Narace (9)Horton (2), Cummings (8), Thomas (16), Holston (7), Wimbush (2), Roberson (3), Bamforth (13), Taylor (22), Johnson (8), Kromah (7), Hunter (6), Ndoye (17)Les traditionnels concours étaient également au programme de ce All Star Game 2021, et comme d'habitude, ils ont régalé le public. A commencer par Justin Bibbins !sur le score de 2-1 après un dernier tir à 3 points rentré dès sa première tentative. Le Dijonnais David Holston et le Chalonnais Antoine Eito, qui participaient eux aussi pour la toute première fois au concours, avaient été éliminés en demi-finale.C'est ensuite le concours de tirs à 3 points qui a régalé le public de l'Accor Arena. Un concours de très haut niveau remportéIl n'était pourtant pas sélectionné à la base, mais a remplacé Nicolas Lang, blessé. Le Palois Brandon Jefferson, l'Orléanais Chris Warren et le Strasbourgeois John Roberson n'ont rien pu faire face au shooteur né au Nouveau-Mexique.Enfin, le concours de dunks promettait d'être spectaculaire, et il l'a été. C'est le Tourangeau Dylan Affo Mama, pensionnaire de Pro B, qui a décroché la victoire. Dans ce concours où les joueurs étaient départagés à l'applaudimètre à l'issue de leurs deux tentativesLe Nigérian de Denain David Efianayi, le joueur de Fos-sur-Mer Allan Dokossi et le Choletais Yoan Makoundou n’ont pas démérité, mais leurs dunks ont un petit peu moins plu au public. Un public qui va désormais devoir patienter plusieurs semaines avant de revivre une telle ambiance...