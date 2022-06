ASVEL : Wembanyama va partir, vers Paris ou Boulogne-Levallois

Paris jouera l'Eurocoupe

Un titre de champion de France, et puis s'en va ? Arrivé l'été dernier à l'ASVEL en provenance de Nanterre, Victor Wembanyama va vraisemblablement reprendre le chemin de l'Ile-de-France cet été. Selon les informations de L'Equipe, l'ailier fort de 18 ans a en effet activé sa clause pour quitter le club villeurbannais, et retrouver la région parisienne où il est né., cette fois au psoas, et s'est retrouvé en vacances dès le Match 1 des demi-finales contre Dijon. Le quotidien sportif précise que le joueur avait jusqu'au 26 juin pour activer sa clause et ainsi partir un an avant la fin de son contrat, et c'est ce qu'il a fait.Pour aller où ? Si une franchise de G-League s'est renseignée à son sujet, ce sont Paris et Boulogne-Levallois qui aurait les faveurs du grand espoir du basket français, sachant que le club parisien part avec une longueur d'avance car il disputera une Coupe d'Europe (l'Eurocoupe, pour laquelle il est invité), au contraire des Metropolitans, qui ont pourtant été en tête du championnat pendant une grande partie de la saison, avant de se faire éliminer en quarts de finale par Pau.Cette saison, il a tourné à 18 minutes de jeu en moyenne par match (9,4 points et 5,1 rebonds en 20 matchs) en Betclic Elite et 17 minutes (6,5 points et 3,8 rebonds en 13 matchs) en Euroligue. Ce départ de Wembanyama est un nouveau coup dur pour l'ASVEL, qui a déjà vu Chris Jones filer à Valence, et Elie Okobo rejoindre très probablement Monaco. Mais nul doute que Tony Parker va trouver les mots pour attirer de nouveaux joueurs chez le champion de France...