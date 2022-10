ASVEL : Saison terminée pour Lauvergne !

"Je ne sais pas ce qu'il a, mais ce n'est pas bon." Malheureusement pour l'ASVEL, TJ Parker avait bien raison de s'inquiéter jeudi soir pour Joffrey Lauvergne (31 ans, 2,11m), durement blessé au genou droit lors d'une soirée décidément bien noire pour les Villeurbannais, battus face au Maccabi Tel-Aviv pour la troisième fois en quatre journées depuis le coup d'envoi de la saison d'Euroligue. Comme le redoutait l'entraîneur des doubles champions de France en titre, l'IRM passée vendredi par le pivot français au lendemain de cette nouvelle désillusion marquée par le coup dur pour l'ancien joueur du Zalgiris Kaunas a confirmé que Lauvergne souffrait d'une grave blessure, à savoir une rupture des ligaments croisés.

Le Progrès assure que la saison de Lauvergne est terminée

Une terrible nouvelle pour l'international français comme pour l'ASVEL, puisque le joueur précisément débarqué dans le Rhône à l'intersaison pour tenter de redonner des couleurs en Euroligue à une équipe villeurbannaise qui en a plus que jamais besoin ne rejouera plus cette saison. "Je serai absent plusieurs mois mais je reviendrai plus fort", a annoncé sur son compte Twitter le champion d'Europe 2013 avec les Bleus alors que son club n'avait encore rien dévoilé à son sujet. Le Progrès a précisé dans la foulée que le malheureux, de retour dans ce Championnat de France qu'il avait quitté dix ans plus tôt après avoir passé quatre ans à Chalon (son unique club avant de débarquer à ,l'ASVEL l'été dernier) allait se faire opérer et qu'il fallait d'ores et déjà s'attendre à ne le revoir que lors du prochain exercice, et pas avant. Quelle tuile !