ASVEL : Prolongation de contrat confirmée pour T.J. Parker

✍ TJ.PARKER prolonge l’aventure ❗

Double champion de France en tant que Head Coach, TJ.PARKER a vu son bail avec LDLC ASVEL prolongé de trois années supplémentaires. Le voilà lié au club jusqu’en 2026 ! 🤝



T.J. Parker : « C’est une vrai marque de confiance »

Les dirigeants de l’ASVEL maintiennent bien leur confiance à T.J. Parker. Alors que l’intéressé a récemment confié dans un entretien accordé à BFM Lyon qu’il souhaitait continuer l’aventure avec le club rhodanien, son souhait a été exaucé ce mercredi au travers d’un communiqué. Un peu moins de deux semaines après le troisième titre de champion de France remporté consécutivement, une performance qui n’avait été vue que deux fois dans l’histoire de la compétition, le frère cadet du président Tony Parker a vu son contrat être prolongé pour trois saisons supplémentaires, alors qu’il lui restait encore un an d’engagement. Après avoir été l’adjoint de JD Jackson puis de Zvezdan Mitrovic entre 2013 et 2020, T.J. Parker a pris la tête de la formation rhodanienne au départ du technicien monténégrin avec Frédéric Fauthoux, qui sera sur le banc de Bourg-en-Bresse la saison prochaine. Après deux premières saisons réussies, l’entraîneur de 38 ans s’est engagé jusqu’en juin 2026.Une annonce qui intervient alors que T.J. Parker a rejoint le staff des Milwaukee Bucks dans le cadre de la Summer League NBA, afin de gagner encore en expérience. « Etre là depuis dix ans, et pour trois années de plus, c’est une vrai marque de confiance de la part des dirigeants, une récompense d’un travail abouti pendant toutes ces années passées au club, a confié l’entraîneur du club rhodanien dans un communiqué. J’ai la chance de pouvoir coacher une équipe qui joue le titre tous les ans et a de grandes ambitions. Nous avons déjà parcouru un chemin incroyable et je suis prêt à continuer à tout faire pour couronner le club le plus titré du basket français. » Tony Parker a confié que cette prolongation de contrat est « la suite logique des choses, une marque de respect pour quelqu’un qui gagne tout depuis qu’il est Head Coach ». Assurant « qu’avec lui à la tête de l’équipe, on réussira encore de grandes choses », le président de l’ASVEL a salué le fait que T.J. Parker a « beaucoup grandi depuis qu’il est ici, et continue à progresser tous les jours ». Une progression qui devra se poursuivre pour les années à venir.