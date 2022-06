Il a tout donné jusqu'au bout pour offrir un troisième titre de champion de France à l'ASVEL. Mais pourtant, la saison prochaine, c'est vraisemblablement dans le camp d'en face, à Monaco, qu'Elie Okobo évoluera. C'est en tout ce qu'a révélé le site spécialisé dans le basket BasketNews, qui a affirmé que le tout juste couronné MVP des Finales de Betclic Elite allait rejoindre la Roca Team, pour un salaire annuel d'un million d'euros.



Dès la fin de ce Match 5 remporté 84-82 après prolongation, le président de l'ASVEL, Tony Parker, n'avait pas caché que son meneur de 24 ans allait quitter le club rhodanien cet été, mais sans préciser quelle serait sa destination. "On va se faire piller. Quand on fait une bonne saison, c'est clair qu'on on se fait piller, on va perdre des joueurs majeurs comme (Elie) Okobo et (Chris) Jones. Il va falloir reconstruire mais c'est mon travail de trouver des talents pour rester compétitifs. J'espère qu'un jour, quand nous aurons notre nouvelle salle (en 2023), quand nous pourrons augmenter notre budget, nous parviendrons à garder des joueurs comme Elie et Chris mais pour l'heure nous n'avons pas le choix. Il faudra être forts dans le recrutement pour défendre nos trois titres la saison prochaine".

Plus de 18 points en play-offs pour Okobo

Cette saison, Elie Okobo a tourné à 13,2 points, 3,8 passes et 3,2 rebonds de moyenne en saison régulière de Betclic Elite, avant de hausser le ton en play-offs, avec 18,1 points, 3,9 passes et 5,6 rebonds de moyenne. En Euroligue, le Bordelais avait tourné à 14,5 points, 3,9 passes et 2,8 rebonds. Des statistiques qui ont convaincu l'AS Monaco de le recruter.

Sur le Rocher, il disputera de nouveau l'Euroligue, au sein d'une équipe qui a joué les quarts de finale cette année, mais tentera également d'aider la Roca Team à remporter son premier titre de champion de France, après les finales perdues en 2018, 2019 et donc 2022. Monaco sera le septième club de la carrière d'Elie Okobo, après Bordeaux (2013-14), Pau-Lacq-Orthez (2015-18), Phoenix (2018-20), Northern Arizona (2018-19), les Long Island Nets (2020-21) et donc l'ASVEL (2021-22), où il n'aura joué qu'une saison mais laissé une marque indélébile.