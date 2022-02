ASVEL : Okobo absent six semaines

Okobo meilleur marqueur de l'ASVEL en Euroligue

La tuile pour l’ASVEL ! Le club champion de France a annoncé ce mercredi la longue absence de celui qui est l’un de ses meilleurs joueurs depuis le début de saison, Elie Okobo. «», écrit le club présidé par Tony Parker sur son site officiel. S’il est bel et bien absent jusqu’au 16 mars, l’ancien meneur des Phoenix Suns va donc manquer treize matchs : contre l’Efes Istanbul, le Panathinaikos, Berlin, le Zenit St-Pétersbourg, Kazan et Vitoria en Euroligue, Strasbourg, Monaco, Nanterre, Bourg-en-Bresse, Boulogne-Levallois et Dijon en Betclic Elite, et Vichy-Clermont en Coupe de France. Un terrible coup dur pour l’ASVEL.En championnat, Elie Okobo tourne en effet à 12,6 points, 4 passes, 3,5 rebonds et 13 d’évaluation (seul Chris Jones fait mieux à l’ASVEL), et en Euroligue, ses statistiques sont encore meilleures, avec 15,8 points, 4 passes et 2,8 rebonds de moyenne, ce qui fait de lui le meilleur marqueur villeurbannais. Si l'ASVEL semble avoir suffisamment de marge grâce à son riche effectif en Betclic Elite, où elle occupe actuellement la troisième place avec deux victoires d'avance sur le neuvième, la situation est en revanche plus compliquée en Euroligue.Le coach TJ Parker n'a décidément pas été épargné par les pépins cette saison, entre les nombreux cas de covid et les différentes blessures (Lighty, Howard, Wembanyama, Diot...). Mais dans les grands clubs, c'est souvent au printemps que tout se joue, et avec le retour d'Elie Okobo, l'ASVEL aura sans doute les moyens de viser un nouveau titre de champion de France en fin de saison.