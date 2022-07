ASVEL : Lauvergne signe pour trois ans

❗️ Recrutement 2022-2023



Les Parker ravis de l'arrivée de Lauvergne

Nouveau très beau coup réalisé par l'ASVEL. Alors que le club basé à Villeurbanne était à la recherche d'un intérieur pour boucler son effectif pour la saison 2022-23,Si le Français a fait un passage en NBA de 2015 à 2018 au sein de plusieurs franchises (Denver, Oklahoma City, Chicago et San Antonio), c'est surtout en Europe que l'intéressé a fait ses armes durant sa carrière, sous les couleurs de Valence, du Partizan Belgrade, de Khimki Moscou, de Fenerbahce ou dernièrement avec Zalgiris Kaunas.A l'ASVEL, Lauvergne va pouvoir apporter son expérience durant les trois prochaines saisons, lui qui compte 117 matchs d'Euroligue (9,1 points et 5 rebonds de moyenne).« Les arrivées de Nando et Joffrey représentent beaucoup !Leurs expériences vont être extrêmement précieuses pour encadrer ce groupe très ambitieux », a réagi Tony Parker, le président du club, dans le communiqué annonçant le recrutement de Lauvergne. « C’est un plaisir de faire revenir un autre international français au club. Joffrey est doté d’une expérience et d’un QI basket qui nous seront très utiles tout au long de cette saison en Euroligue mais aussi dans le championnat de France, dans lequel il a déjà exercé., a pour sa part déclaré T.J. Parker, l'entraîneur de l'ASVEL. C’est aussi quelqu’un à qui l’on peut donner la balle au poste bas, pour marquer mais aussi pour passer. »