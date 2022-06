ASVEL : De Colo signe deux saisons !

Merci @NandoDeColo d’avoir cru en notre projet. On rentre dans une nouvelle ère.. En 2013, on a gagné ensemble le 1er titre de champions d’Europe de l’histoire de l’équipe de France. En 2023, j’espère qu’on pourra remporter le premier titre euroleague de l’histoire avec l’ASVEL.

De Colo MVP de l'Euroligue

Le secret avait été bien gardé. Alors que depuis le sacre en Betclic Elite, samedi dernier, on avait plus parlé des joueurs quittant l'ASVEL (Victor Wembanyama vers Boulogne-Levallois, Elie Okobo vers Monaco, Chris Jones à Valence...), rien n'avait filtré du côté des arrivées. C'est parce que le président Tony Parker préparait un gros coup : faire revenir Nando De Colo dans le championnat de France ! Tout juste âgé de 35 ans, le meneur (ou arrière) a signé pour les deux prochaines saisons avec l'ASVEL, treize ans après avoir quitté la Pro A, passant à l'époque de Cholet à Valence. « C’est avec une grande fierté que nous accueillons Nando au sein de notre équipe. Je tiens en tout premier lieu à le remercier pour la confiance accordée dans notre projet.Je tiens également à remercier le futur partenaire majeur du club qui nous permet d’avoir une équipe hautement compétitive et qui sera présenté lundi prochain. A cette occasion, Nando et Nicolas (Batum, directeur des opérations basket) seront présents avec nous », écrit le président Parker dans le communiqué diffusé jeudi soir. Le nom de ce nouveau sponsor n'a pas fuité, mais il va donc permettre au club rhodanien de poursuivre son développement pour remporter un quatrième titre de champion de France d'affilée, mais aussi aller enfin en play-offs de l'Euroligue. Et pourquoi pas gagner la compétition, comme l'a écrit "TP" dans un tweet.Passé par Cholet (2006-09), Valence (2009-12), San Antonio (2012-14), Toronto (2014), le CSKA Moscou (2014-19) et Fenerbahçe, Nando De Colo est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du basket français. Vainqueur de deux Euroligue et d'un titre de MVP de la compétition, d'une Eurocoupe, de cinq Ligues VTB, et de cinq médailles avec l'équipe de France, dont il a porté le maillot à 185 reprises, il vient apporter toute son expérience à l'ASVEL, et nul doute qu'il sera l'une des attractions du championnat.Absent cet été à l'Euro avec les Bleus, Nando De Colo va pouvoir profiter d'un été complet pour se ressourcer et préparer au mieux la saison de son retour en France.