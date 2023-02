AS Monaco Basket : Yoan Makoundou parle de ses débuts dans la Principauté

L'AS Monaco Basket réalise une belle saison. Que ce soit en Betclic Elite ou en Euroligue, les joueurs de la Principauté font de très bonnes performances. S'ils peuvent compter sur leurs deux américains, Mike James et Donta Hall, Yoan Makoundou (22 ans, 2m07) fait aussi partie des grandes satisfactions de Sasa Obradovic. Dans une interview donnée à Monaco Matin, l'ailier fort du club monégasque s'est livré sur ses débuts à l'AS Monaco ainsi que sur ses objectifs de carrière.

"Tout s’est parfaitement bien déroulé. J’ai été très bien accueilli par l’ensemble du personnel du club. J’ai rapidement pris conscience que j’arrivais dans un autre monde (sourire). Le niveau des joueurs, l’intensité des séances, le professionnalisme du staff… Sans décrédibiliser Cholet, ça n’a rien avoir avec ici. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais je me suis tout de suite dit « Yoan, tu ne t’es pas trompé. » Il y a tout ici pour s’épanouir et réussir. Dans le basket, mais pas que. La ville, c’est quelque chose. Je suis un grand passionné de voitures. Je peux vous dire que je suis servi tous les jours (sourire). Je passe souvent devant la vitrine de l’ACM (Automobile Club de Monaco). J’espère y entrer un jour. (Il réfléchit) Je veux marquer mon sport de mon empreinte… Oui, que l’on se souvienne de mon jeu et du basketteur que j’étais."