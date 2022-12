All Star Game Betclic Elite : L'étoile Wembanyama en vedette

Il en faut plus pour perturber l'ailier fort de Boulogne-Levallois, meilleur marqueur, rebondeur et contreur d'Elite. Son premier All Star Game qui réunit chaque année les meilleurs joueurs évoluant dans le championnat français, Wembanyama l'aborde avec un mélange étonnant de décontraction, maturité et ambition, sa marque de fabrique. "Ce All Star Game, je n'y pensais pas vraiment en début de saison. Mon objectif, c'était de gagner des matches et de performer", a-t-il rappelé mercredi en conférence de presse. Alors qu'il affole les statistiques en championnat (22,9 points, 6,6 rebonds et 3 contres par match), celui que la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James a qualifié d'extra-terrestre ne s'est pas fixé d'objectifs de points à marquer ou de rebonds à capter jeudi.

"Je n'ai pas d'objectifs, à part la victoire", a-t-il asséné, alors qu'il participera en plus du match opposant les meilleurs joueurs français du championnat aux meilleurs joueurs étrangers au concours de tirs à trois points. "Je vais chercher à m'amuser et à faire du beau jeu, je n'ai pas envie qu'on tombe dans un match seulement de spectacle", a poursuivi "Wemby". Mais le natif de Chesnay (Yvelines), qui devrait être en juin prochain le premier joueur choisi lors la prestigieuse Draft NBA 2023, du jamais vu pour un Français, sait bien qu'on attend désormais de lui du spectacle et des exploits.

"Cela devrait bien se passer"

A n'en pas douter, il sera le joueur le plus observé de ce All Star Game: "Toute cette attention, cela n'a pas d'impact sur moi", a-t-il toutefois balayé. Ces coéquipiers d'un jour se réjouissent de côtoyer celui dont les matches de championnat sont désormais retransmis aux Etats-Unis et qui attire des stars comme l'acteur Michael Douglas ou le rappeur Travis Scott. "C'est mieux de l'avoir avec soi que contre soi, c'est une arme de plus", a souri Boris Dallo, adversaire en temps normal en championnat sous le maillot de Cholet. "Je l'ai côtoyé en équipe de France récemment", a renchéri l'arrière de Limoges Nicolas Lang. "Qu'est ce qu'est plus facile de défendre quand on l'a dans son équipe, tu as l'impression d'être un grand défenseur !".

Tous insistent sur l'impact qu'un Wembanyama peut avoir sur le basket français, déjà bien gâté avec ses joueurs qui évoluent en NBA et qui ont marqué l'histoire comme Tony Parker, sans oublier les résultats des équipes de France, vice-championne olympique pour les hommes et médaillée de bronze pour les femmes à Tokyo en 2021. "C'est très bien pour le basket français, c'est fort ce qu'il fait (...) il va laisser une belle image aux +petits+ qui le regardent", a souligné Giovan Oniangue (Pau-Orthez). L'intéressé ne se projette pas plus loin que le All Star Game de jeudi: "Cela devrait bien se passer", a souri "Wemby", confiant et serein, avant de rejoindre ses coéquipiers pour leur seule séance d'entraînement.