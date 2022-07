Voilà une bonne chose de faite ! Après son faux-pas au Monténégro vendredi (70-69), l'équipe de France masculine de basket a rectifié le tir contre la Hongrie pour son dernier match du groupe E des qualifications à la Coupe du Monde 2023. Les Bleus se sont imposés 81-40 à Mouilleron-le-Captif (Vendée), grâce notamment à un troisième quart-temps exceptionnel, remporté 29-2 ! Le début de match a pourtant été un peu poussif pour les hommes de Vincent Collet (privé, rappelons-le de joueurs majeurs comme Gobert, De Colo, Fournier ou Batum), qui n'ont certes jamais été menés par les Hongrois, mais ont tout de même mis du temps avant de creuser l'écart, la faute notamment à quelques étourderies et de nombreux ballons perdus (9 en première mi-temps, dont 3 pour le seul Terry Tarpey, 17 au total). Si bien qu'à la fin du premier quart, le score n'était que de 15-11, puis de 30-25 à la 17eme.

17-0 pour entamer la deuxième mi-temps

Mais c'est justement à cet instant que les Français ont décidé de se réveiller. Ils ont d'abord infligé un 9-0 à la Hongrie (panier longue distance d'Amath M'Baye et Théo Maledon notamment) pour rejoindre les vestiaires en menant 39-25, puis ont commencé la deuxième mi-temps par un improbable 17-0 ! Les Hongrois avaient la tête sous l'eau, et les Bleus ne leur ont laissé aucun espoir de revenir, avec encore des tirs à 3 points de M'Baye et Maledon pendant cette série. La Hongrie a stoppé l'hémorragie à la 26eme sur un lay-up de Marko Filipovity (56-27), mais la France a repris sa marche en avant avec un 12-0 pour finir le troisième quart, avec un jeu collectif où tout le monde a pu marquer. Le dernier quart, conclu sur le score de 13-13, restera anecdotique car il y a bien longtemps que l'affaire était entendue. Les douze Français présents sur la feuille de match ont joué au moins 8 minutes et tous ont marqué. La palme revient à Théo Maledon, qui a confirmé son excellent match au Monténégro en marquant 15 points (5/7 aux tirs) et prenant 3 rebonds, et à Mouhammadou Jaiteh, auteur de 13 points et 7 rebonds.

La suite fin août

Ce succès permet aux Français d'aborder le dernier groupe de qualifications, la poule K, avec cinq victoires au compteur, les résultats contre les autres équipes qualifiées étant conservés. Les Bleus sont à égalité avec la Lituanie (piégée ce lundi à domicile par la République tchèque) et comptent une victoire d'avance sur le Monténégro, et deux sur la République tchèque, la Bosnie-Herzégovine et la Hongrie. Ils affronteront les Lituaniens, les Bosniens et les Tchèques entre le 24 août 2022 et le 26 février 2023, et les trois premiers du groupe se qualifieront pour la Coupe du Monde 2023, qui aura lieu au Japon, en Indonésie et aux Philippines. En attendant, la prochaine échéance arrive dès cette semaine, avec l'annonce par Vincent Collet du groupe qui préparera l'Euro, qui se déroulera en septembre en Allemagne.



Les marqueurs français : Cornelie (4), Jaiteh (13), Maledon (15), Ouattara (6), Tarpey (5), Albicy (5), Labeyrie (5), Lacombe (4), Lang (3), M'Baye (10), Okobo (2), Poirier (9)