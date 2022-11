Il fût un temps où les déplacements en Lituanie pour l'équipe de France avait tout du calvaire. Celui de vendredi s'est avéré idyllique. Dans un contexte hostile, les Bleus ont en effet vécu une soirée en tout point idéale. Non seulement, les joueurs de Vincent Collet ont profité de l'absence de la plupart des stars de l'équipe adverse - dont les deux monstres de NBA Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas - pour infliger une déculottée (90-65) sur son parquet à cette équipe qu'ils n'avaient battue que de six points lors du dernier Euro, mais ils ont également réalisé une magnifique opération sur le plan comptable. Cette septième victoire (pour deux défaites) permet ainsi au vice-champion olympique de Tokyo de reprendre les commandes de la poule devant sa victime du soir avec le même nombre de points (16) mais un paniers-average favorable. Encore une victoire pour les finalistes malheureux du dernier Euro contre l'Espagne, qui recevront la Bosnie lundi à Pau, et ils poinçonneront donc officiellement leur billet pour la Coupe du Monde 2023.

"Wemby" déjà impressionnant





Et comme tous les regards et flash des photographes étaient braqués sur lui, notons pour ajouter une belle cerise à ce gâteau déjà délicieux que Victor Wembanyama a fait très fort pour ses débuts sous le maillot de l'équipe de France. Le géant et nouveau phénomène du basket mondial a débloqué son compteur sur un dunk rageur au rebond avant de poursuivre sa soirée sur la même lancée, pour la terminer avec 20 points, à rebonds et 25 d'évaluation. Des stats déjà impressionnantes pour la future star annoncé de la NBA, même s'il n'a pas terminé meilleur marqueur de ce match, puisque son coéquipier Sylvain Francisco, étincelant (8 sur 9 aux tirs, 5 sur 5 à trois points) a inscrit 21 points. Damien Inglis, avec 15 points et 8 rebonds, a lui aussi fait très mal aux Lituaniens vendredi. Mais l'attraction, c'était "Wemby", et ce dernier a signé des débuts très prometteurs. Mais en doutait-on vraiment... ?